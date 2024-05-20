Продажи люксовых автомобилей выросли в России на треть

Официально автомобили класса «люкс» сегодня в России не предлагаются — имеющийся спрос удовлетворяют «серые» поставки. А спрос этот продолжает расти: так, по итогам апреля продажи роскошных машин выросли в нашей стране на треть.

Как сообщает агентство «Автостат», в прошлом месяце в России было продано 67 новых «лакшери» автомобилей, что на 31% больше, чем в апреле 2023 года. Наибольшим спросом у состоятельных покупателей пользуются модели Bentley и Lamborghini — в пользу этих марок сделали выбор по 22 человека. А замыкает лидерскую тройку Rolls-Royce — машины этого бренда разошлись тиражом в 16 единиц.

Если же смотреть по моделям, то самых требовательных потребителей больше всего интересуют кроссоверы. В апреле продавцы передали 19 «серых» Lamborghini Urus, 12 машин Bentley Bentayga и восемь — Rolls-Royce Cullinan.

Отметим, что с начала года в России реализовали 192 новых автомобиля класса «люкс». А это почти в полтора раза — если точнее, то на 41% — больше, чем в январе-апреле 2023-го.