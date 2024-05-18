Ждем новых машин и запчастей: на что рассчитывает Bestune в России

Последний раз легковая ветка китайской компании FAW, представленная в России брендом Bestune, встряхнула отечественные новостные чарты уже практически состоявшейся, но тут же обрушившейся коллаборацией с АВТОВАЗом. Нынче повод не столь яркий — китайцы собрали журналистов, как минимум, чтобы напомнить о себе, показать обновленный лифтбэк BestuneB70 и поделиться ближайшими планами. Подробности — в эксклюзивном интервью портала «АвтоВзгляд» с главой бренда в России господином Ма Гуйчао.

Впрочем, в главной интриге сезона — почему FAW «развелся» с тольяттинцами уже на этапе успешной сборки первых 170 автомобилей LADA X-Cross 5, он же Bestune T77 — г-н Ма Гуйчао нам так и не сообщил.

Он и его офис соблюдают мораторий, избегая ответа на этот вопрос еще с июня 2023 года. Вот и сейчас топ-менеджер деликатно развел руками: я, дескать, работаю с клиентами, а подобные стратегические вопросы в мою компетенцию не входят.

Что ж, деликатность функционера можно понять. Для компании, значительную часть прибыли которой составляют доходы от сотрудничества с Audi, VW, Toyota и другими производителями из стран, исповедующих санкционную войну с Россией, выпуск своего автомобиля под брендом LADA может выйти боком. Да и кто его знает, как оно было на самом деле, может просто не сошлись по деньгам...

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В любом случае, сегодня китайская компания, ведущая свою историю аж с 1953 года, продолжает настойчиво вскапывать российскую делянку. Впервые свои легковушки китайцы привезли к нам еще в 2012-ом. А грузовики на четыре года раньше.

Было нелегко — барахтались на рыночных волнах вместе со всеми. Однако после череды известных спадов нынче пошел подъем. И в прошлом году Bestune установил собственный рекорд, реализовав на российском рынке 6904 автомобиля. Столько не было еще никогда.

В 2024 году марка надеется продать 10 000 штук, рассказал наш собеседник. Имея в числе партнеров 131 дилерское предприятие в России, реализовать амбициозный план, скорее всего, реально. Ведь не случайно компания успешно ведет бизнес на 85 рынках, прибыль от экспорта на которые составляет порядка 8 млрд. долларов.

Фото globallookpress.com

К тому же в этом году нас ждут две важные новинки: это кардинально обновленный лифтбэк Bestune B70, о котором мы уже писали чуть раньше, и кроссовер T90. Официальная премьера первого состоится нынешним летом, тогда как среднеразмерный SUV со столь знаковым для русского уха индексом появится ближе к концу года.

Кстати сказать, размеры автомобиля будут под стать индексу — внушительные. Колесная база в 2772 мм — аргумент для кроссовера веский. И кто знает, быть может, название модели поможет собрать в России неплохую кассу.

Следующий вопрос портала «АвтоВзгляд» господину Ма Гуйчао касался новых кроссоверов Bestune T77, которые наши коллеги «шпионским» порядком встретили на заводе ПСМА Рус, что в Калужской области. «Неужели готовите сборку там?», — потирая руки, будто бы прижали мы к стенке топ-менеджера. Однако он, ловкий, и тут ускользнул:

Фото портала АвтоВзгляд.

— На своей позиции я, прежде всего, занимаюсь импортом и бренд-имиджингом. Но как мне известно, на сегодня в Китае у нас достаточно мощностей и самых современных производственных линий для того, чтобы производство оставалось дома. Если вы меня понимаете, — деликатно добавил наш собеседник, намекая, вероятно, на то, что правильный ответ он знает, но говорить не имеет права.

А как насчет острой нехватки запчастей и длинных листов ожидания необходимых комплектующих при доставке их из КНР? И мы тут же сослались на недавний неформальный разговор с представителями дилеров Bestune, которые в красках и поведали о проблеме.

— Сегодня мы отмечаем рост продаж, отсюда и возросший спрос на комплектующие. Однако мы стараемся соблюдать этот баланс, чтобы поставки запчастей соответствовали росту спроса на них. Для этого в Подмосковье открыли централизованный склад, способный предоставить порядка 2500 наименований деталей, что составляет более 80% всего необходимого нашим клиентам, — заявил г-н Ма Гуйчао.

Фото производителя.

Что касается тех комплектующих, которых на складе не оказалось, ведь именно о них и был вопрос, наш визави сообщил, что их поставка из Китая... налажена. А минимальный срок такой поставки, в случае, если клиент выбирает авиамаршрут, составляет минимум один месяц. Хотя в среднем, конечно, больше.

Нам сложно это прокомментировать. Можно ли обеспечить доставку необходимого из Китая быстрее, сказать сложно — собственного опыта маловато. Однако ждать как минимум месяц необходимого и хорошо, если не срочного ремонта — тоже удовольствие так себе.

Словом, FAW наращивает активность в России. В том числе и медийную, которая, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд» пока довольно низка, из-за чего даже многие из числа профессионалов начали упускать марку из сферы внимания. Грядут презентации, пиар-компании и все необходимое, чтобы будоражить интерес и внимание общественности.

Фото globallookpress.com

А интерес будет обеспечен, особенно, если подтвердятся последние слова господина Ма Гуйчао касательно перспективных премьер на российском рынке. Он не исключил, что в 2025 году компания может привезти в Россию «мимимишный» электрический суперкомпакт Pony, которым бренд щеголял на своем стенде в рамках недавнего Пекинского автошоу.

И будет чертовски обидно, если полагающееся в подобных случаях предварительное маркетинговое исследование покажет полную бесперспективность этого очень симпатичного, но решительно бесполезного в суровых российских условиях.