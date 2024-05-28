АВТОВАЗ объявил точную дату премьеры LADA Iskra

— Для достижения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг платформы. Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями LADA, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне для водителя и всех пассажиров, — говорится в сообщении АВТОВАЗа.

Все подробности о многообещающем семействе раскроют, вероятно, в день его премьеры на ПМЭФ. А она состоится 5 июня в 13:00 по московскому времени.

Линейка автомобилей компактного класса «В» включит версии седан, универсал и «внедорожный» универсал повышенной проходимости Cross. В линейке LADA новая «Искра» займет место между Granta и флагманской Vesta. Серийная сборка «бюджетника» стартует в начале 2025 года. Первое время Iskra будет предлагаться параллельно с Granta, а потом последнюю снимут с производства.