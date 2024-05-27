Близок локоть: на старте продаж XCITE X-Cross 7 оказалось невозможно купить

Бренд XCITE объявил о старте официальных продаж кроссовера X-Cross 7 и и даже объявил цены на новинку рынку. Однако корреспонденты портала «АвтоВзгляд», проведя экспресс-инспекцию московских дилеров LADA, выяснили, что реальных покупателей этого SUV там пока не особо ждут.

Модель XCITE X-Cross 7, как известно, собирают на мощностях «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшем автосборочном предприятии Nissan) из китайских машинокомплектов. Как сказано в официальном релизе, распространенном брендом, на первом этапе X-Cross 7 появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. А торговать ими поручено дилерам LADA.

Мы порадовались за отечественного покупателя: жители крупнейших городов страны уже получили возможность приобщиться к новому плоду российско-китайского автомобильного партнерства. И решили посмотреть, как оно выглядит на практике — в автосалонах.

Результат оказался интересным. Прежде всего, мы обнаружили, что сам по себе XCITE X-Cross 7 «живьем», так сказать, в ДЦ присутствует. Но вот приобрести его... невозможно. Сотрудники говорят, что на данный момент не получили данных по прайс-листам и комплектациям модели:

— Мы ее даже не видим в системе, — поясняют продавцы. — Начальство сказало нам сегодня выкатить машину в шоу-рум, мы и выкатили...

В чем, повторимся, портал «АвтоВзгляд», убедился лично: XCITE X-Cross 7 стоят на всеобщем обозрении как «выставочные образцы» — на «родной» китайской резине бренда Atlas.

Фото LADA

Характерно, что в разосланном в СМИ пресс-релизе марки стартовая цена X-Cross 7 заявлена на уровне 2,499 млн. рублей за комплектацию Enjoy. Официальный сайт бренда (да, есть уже и такой!) утверждает, что вторая (и одновременно — топовая) комплектация машины обойдется покупателю в 2,636 млн. рублей.

При этом менеджеры автосалонов говорят, что скорее всего модель «заведут» в базы данных до конца текущей рабочей недели. Вот тогда, мол, и можно будет купить кроссовер. Мы, разумеется, далеки от маркетинговой «кухни» производителя, но ближайший конкурент модели — Chery Tiggo 7 — с учетом дилерской «прямой скидки» можно приобрести в базовой комплектации уже за 2,355 млн.

В общем, будем, конечно, болеть за рыночный успех российского кроссовера XCITE X-Cross 7, однако уже сейчас видно, что, скорее всего, ему на нем придется туговато. В ходе бесед с менеджерами нескольких фирменных автосалонов LADA, открылся нам характерный штришок, не относящийся напрямую к XCITE X-Cross 7.

Напомним, что 15 мая АВТОВАЗ запустил сборку LADA Largus с бензиновыми моторами. И устами руководства компании пообещал, что в ближайшие недели начнет продавать модель в рознице. То есть самое позднее в июне месяце мы должны увидеть пассажирский и грузовой LADA Largus в свободной продаже. С бензиновыми моторами.

Так вот на данный момент продавцы-консультанты салонов LADA понятия не имеют о надвигающемся событии. Поскольку на вопрос о возобновлении продаж Largus и его цене начинают рассуждать, что машина будет электрической и появится у них неизвестно в каком будущем! Это говорит либо о крайне инертной системе обучения и информирования сотрудников некоторых ДЦ LADA, либо о том, что старт продаж «Ларгуса» в анонсированные компанией сроки может не состояться.

Что же касается дилерских «непоняток» с началом продаж и прайсами XCITE X-Cross 7, то, как объяснили порталу «АвтоВзгляд» представители бренда, ситуацию можно объяснить внутренними процедурами конкретного ДЦ. К концу 27 мая все автосалоны LADA должны начать реализауию кроссовера и не вводить потенциальных клиентов в заблуждение.