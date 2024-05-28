Tank 300 все-таки получит дизельный мотор

Глава Great Wall Вэй Цзяньцзюнь в беседе с журналистами портала AutoHome подтвердил, что компания ведет работу над дизельным исполнением Tank 300. Ожидается, что под капотом модели пропишется мотор от Haval H9, который также устанавливается на пикап Great Wall Poer. У них 2,4-литровый агрегат развивает 184 л.с. и сочетается как с 6-ступенчатой механической, так и с 9-ступенчатой автоматической коробками передач. Предложены версии с задним и подключаемым полным приводом.

Ранее заместитель генерального директора Tank Гу Юкун отметил, что марка готова создать дизельную версию Tank 300, если на нее будет достаточный спрос со стороны клиентов. Такая модификация, по мнению топ-менеджера, может быть востребована в России, Австралии и ЮАР, а эти рынки крайне важны для бренда. Изначальное отсутствие дизеля в гамме внедорожника объясняется желанием предлагать для своего премиального суббренда классические бензиновые моторы, а также технологичные гибридные агрегаты.