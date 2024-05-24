Гламурный колхозник: первый тест-драйв новейшего пикапа JAC T9

Пикапы в нашей стране никогда не пользовались большим спросом. Оно и понятно, ведь для каждодневной городской эксплуатации такие машины не слишком практичны, а в небогатой российской глубинке для фермерских нужд требуются рабочие лошадки побюджетнее. Впрочем, автодилеры утверждают, что в этом году, в сравнении с годом прошлым, спрос на минигрузовички вырос аж вдвое. От того в линейке многих брендов, официально представленных в РФ, уже имеется целый модельный ряд пикапов. Так, например, у компании JAC в ассортименте аж три авто с данным типом кузова. И если Т8 и Т8 Pro в особом представлении не нуждаются, то T9 — это абсолютная новинка, способная в корне перевернуть наше отношение к пикапам.

Так, собственно, почему «девятка» должна совершить революцию в умах автомобилистов? Дело в том, что к выбору машины наш брат подходит довольно просто: на одну чашу весов кладет внешний облик авто и количество всевозможных технологических наворотов, а на другую — стоимость. И обычно в истории с пикапами какого-то явного равновесия не случалось. Было либо очень брутально, технологично и безумно дорого (взять те же Ford Raptor, Dodge RAM) или очень кондово, бедно и безвкусно, но при этом все равно недешево. Два единственных пикапа, которые хоть как-то вписывались в заданные рамки — это Volkswagen Amarok и Mitsubishi L200. Но, дык, где ж они сейчас? Только у «серых» дилеров за сумасшедшие деньжища.

ОГЛЯНИСЬ, НЕЗНАКОМЫЙ ПРОХОЖИЙ...

И в современных реалиях как раз такой золотой серединой между ценой, красотой и уровнем оснащения стал гость из Поднебесной JAC T9. Очень самобытный, яркий дизайн заставляет окружающих сворачивать шею и долго смотреть вслед. Видно, что это не какой-то безликий, обрюзгший «колхозник» для перевозки навоза и сена, а гламурный альфа-самец с идеальными пропорциями, на котором и на людях показаться не стыдно.

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Внутри автомобиль тоже сделан по последнему писку моды. Здесь и отделка из качественного кожзама, и огромный вертикально расположенный мультимедийный дисплей, и здоровый люк, больше напоминающий панорамную крышу, и круиз-контроль (не адаптивный, правда), и беспроводная зарядка для смартфона... Еще из «плюшек» в JAC T9 имеются передние сиденья с электроприводом, 6 подушек безопасности (что, в общем-то, небывалая роскошь для пикапов, хотя на китайском рынке данная модель оснащена аж 7 подушками), климат-контроль, зеркало заднего вида с автозатемнением, камеры кругового обзора. В общем, напичкан пикап таким количеством «ништяков», что иной среднестатистический китайский кроссовер позавидовать может.

ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ

Ну а что у нас с мотором и трансмиссией? Под капотом красавца JAC T9 стоит 2-литровый бензиновый турбоагрегат мощностью 224 «лошадки», который работает в связке с классическим 8-ступенчатым «автоматом». Не могу сказать, что автомобиль способен «выстреливать» с места или резво ускоряться на трассе для обгона фуры, но в целом откровенного дефицита «кобылок» не чувствуется. Есть вопрос к настройке АКП. Перебирание передач наверх — без нареканий. А вот при торможении отчетливо чувствуются пинки, будто тебя пытается «ускорить» уснувший за рулем растяпа, едущий позади.

Для адептов секты дизельных моторов и механической КП сообщаем, что пока Т9 будет продаваться в России лишь в одном-единственном бензиновом исполнении с гидростатической трансмиссией (подчеркну еще раз, что это не «робот» или вариатор, а классический «автомат»). В 2025 году планируется выпустить в продажу версии на «ручке». А что касается дизельного исполнения, то представительство JAC обещает его появление в дилерских центрах уже к концу этого года. Правда, пока без подробностей о литраже силового агрегата и количестве турбин.

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Дизелек, несомненно, будет пользоваться спросом. Особенно в контексте расхода топлива бензиновой версии. Не претендую на объективность данных, но бортовой компьютер показал, что на 100 «кэмэ» пути JAC T9 «кушает» порядка 17 литров горючки. Возможно, столь внушительная для 2-литрового мотора цифра появилась «благодаря» тест-драйву на внедорожном участке, после которого компьютер не обнулялся. Но при прочих равных дизельный движок был бы в любом случае экономичнее.

ОН САДИЛСЯ НА БРЮХО, НО НЕ ПОЛЗАЛ НА НЕМ

«Девятка» оснащена самоблоком заднего моста, что, с одной стороны, придает уверенности на бездорожье, но с другой — делает исход «битвы» с грязью отчасти непредсказуемым. Дело в том, что срабатывает блокировка, как мне показалось, с довольно большим лагом по времени. Иными словами, пока одно колесо не начнет как следует буксовать, второе и не подумает вступать в работу. А значит, к моменту, когда заблокируется мост, машина успеет основательно зарыться и сесть на брюхо. Так что кнопочка принудительной блокировки была бы однозначно нелишней.

Еще из внедорожных опций у автомобиля в арсенале есть понижайка, позволяющая без особых напрягов взбираться хоть к черту на рога. Во всяком случае в затяжную горку с уклоном в 24 градуса на испытательном полигоне Т9 заехал практически на холостом ходу.

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НЕ ГОНИ ПОРОЖНЯК!

Неприятная особенность любого пикапа — задняя рессорная подвеска, которая отличается повышенной прыгучестью при езде порожняком по ухабам. Но в случае с JAC — комфорт оказался на высоте. И коллеги единогласно отметили, что на гребенке было полное ощущение, что ты за рулем крупноразмерного кроссовера, но уж точно не пикапа.

Зато один товарищ посетовал на плохую шумоизоляцию. Дескать, и мотор будто возле уха работает, и проезжающие автомобили слыхать, и на скорости появляется какой-то свист от зеркал. Не знаю, может, у него окно было не полностью закрыто, но как по мне — шумка у «девятки» на пять баллов.

А вот что немного раздосадовало в «тэ девятом», так это отсутствие задней буксировочной проушины (таковая есть только в передней части автомобиля). Обычно возможности взять кого-то на «галстук» нет у автомобилей на вариаторе, потому как для такой коробки помощь окружающим противопоказана. А здесь на полноценном «автомате», да на внедорожном грузовике... Странно, в общем. Хотя, эту проблему, безусловно, решит фаркоп. Однако поставить его можно будет лишь в середине лета, когда Т9 пройдет омологацию с данным допаксессуаром. Кстати, тогда же — летом — планируется сертифицировать кунг и шторку для багажного отделения нового пикапа от JAC.

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МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ

Теперь о цене. Не буду апеллировать понятиями «дорого» или «дешево», ведь все познается в сравнении. Рекомендованная цена JAC T9 — 3,4 млн. рублей. Однако, как мы лично убедились, посетив накануне премьерного теста два столичных автосалона, меньше чем за 3,8 млн. «деревянных» дилеры отдать машину не готовы. А чтобы потенциальному покупателю выти на рекомендованную розничную цену, обязательно надо взять кредит и сдать свое старое авто в трэйд-ин.

Теперь сравним с конкурентами. Тот же Dongfeng DF6 в дилерских центрах стоит плюс-минус те же 3,8 «ляма», однако по дизайну, уровню комфорта и количеству опций выглядит в сравнении с JAC T9 автомобилем из начала 90-х. Китайский пикап GWM POER стоит от 3,6 до 3,9 млн. рублей, хотя внешне и по количеству опций незначительно проигрывает «девятке». Если добавить к сравнению Mitsubishi L200, везенный «серыми» дилерами, то последний обойдется в 4,3 млн. рублей. Да, дороже, но это все же японский автомобиль с отменной родословной. Американцы Ford А-150 Raptor и RAM стоят столько, что «черта с два» произнесешь вслух эту сумму — 15 «лямов» рублей.

А потому для ценителей настоящих рамных внедорожников, для которых важна проходимость и огромный багажник, T9 выглядит весьма достойным вариантом. Конечно, среднестатистический фермер едва ли потянет такой автомобиль, но вот платежеспособным любителям охоты и рыбалки новинка от JAC однозначно придется не только по душе, но и по карману.