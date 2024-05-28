Foton привезет в Россию новый пикап V9 и Tunland G7 с «механикой»

Китайская марка Foton продает в России в основном грузовики: на сегодняшний день в ее модельной линейке есть только одна условно легковая машина — пикап Tunland G7. Он в скором времени, как выяснил портал «АвтоВзгляд», обзаведется модификацией с механической коробкой передач. А еще в нашей стране откроют продажи нового V9.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», побывавшему на выставке коммерческого транспорта и технологий COMvex-2024, Foton Tunland G7 с механической коробкой передач будет стоить примерно на 100 тысяч рублей дешевле, чем аналогичный автомобиль с 8-ступенчатым «автоматом» — то есть около 3,4 млн. целковых. Такую цену назвал Алексей Немерович, специалист отдела продаж смоленского дилера марки.

Фото: «АвтоВзгляд»

Кроме того, он в беседе с нашим корреспондентом рассказал, что в обозримом будущем начнутся российские продажи пикапа V9, адресованного тем, кому важнее не экономия, а богатое оснащение. Подробностей пока нет, но известно, что грузовичок получит не только массу полезных опций, но и необычную по нынешним меркам силовую установку — гибридную на базе дизельного двигателя.

Сейчас V9 проходит сертификацию — ОТТС должны получить примерно через месяц, и тогда автомобили начнут отгружать дилерам. Ориентировочная стоимость «девятки» — 4,5 млн. рублей.