Foton привезет в Россию новый пикап V9 и Tunland G7 с «механикой»

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», побывавшему на выставке коммерческого транспорта и технологий COMvex-2024, Foton Tunland G7 с механической коробкой передач будет стоить примерно на 100 тысяч рублей дешевле, чем аналогичный автомобиль с 8-ступенчатым «автоматом» — то есть около 3,4 млн. целковых. Такую цену назвал Алексей Немерович, специалист отдела продаж смоленского дилера марки.
Кроме того, он в беседе с нашим корреспондентом рассказал, что в обозримом будущем начнутся российские продажи пикапа V9, адресованного тем, кому важнее не экономия, а богатое оснащение. Подробностей пока нет, но известно, что грузовичок получит не только массу полезных опций, но и необычную по нынешним меркам силовую установку — гибридную на базе дизельного двигателя.
Сейчас V9 проходит сертификацию — ОТТС должны получить примерно через месяц, и тогда автомобили начнут отгружать дилерам. Ориентировочная стоимость «девятки» — 4,5 млн. рублей.