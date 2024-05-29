Porsche 911 впервые получил гибридную модификацию

Первый в истории бензоэлектрический вариант культового спорткара Porsche 911 дебютировал в рамках планового рестайлинга текущего поколения модели. В гамме 992. II появилась версия с силовой установкой Performance Hybrid.

Гибридный двигатель T-Hybrid получила модификация Porsche 911 Carrera GTS, которую оснастили новым 3,6-литровым 6-цилиндровым оппозитным двигателем с единственной турбиной. Агрегат выдает 485 л.с. мощности и 570 Нм крутящего момента. Еще 54 л.с. и 150 Нм обеспечивает встроенный в 8-ступенчатую роботизированную коробку передач PDK электромотор — то есть суммарная мощность гибрида составляет 541 л.с. и 610 Нм.

400-вольтовая батарея на 1,9 кВт·ч расположена в передней части кузова для оптимизации развесовки — в силу своего малого объема она не позволяет ездить исключительно на электротяге.

Обновленные Porsche 911 можно узнать по новым фарам с четырьмя эллипсами, в которые вписаны габаритные огни и поворотники — передний бампер лишен прочих световых элементов. Гибридные версии получили активную аэродинамику с «жабрами» спереди, а сзади — изменено положение патрубков выхлопа и номерного знака, переработаны решетка воздуховодов и полоска, объединяющие фонари.

В салоне изменения более серьезные: аналоговая панель приборов заменена 12,6-дюймовым экраном, ручка запуска двигателя уступила место кнопке, мультимедиа PCM с 10,9-дюймовым тачскрином получила новые возможности, а в оснащение вошла беспроводная зарядка смартфона. При этом спорткар лишился заднего сиденья — по умолчанию вместо него теперь предусмотрена площадка для сумок, хотя кресла можно заказать в качестве бесплатной опции.

Стоимость Porsche 911 после обновления выросла. Базовый 911 Carrera стоит от 128 700 евро, Carrera GTS — от 170 600 евро. Что же касается гибрида, то он существенно дороже — его прайс приблизился к цене версии Turbo.