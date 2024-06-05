BMW показала новое поколение хетчбэка 1-й серии

Вслед за рестайлингом популярного семейства BMW 3-й серии немецкий автопроизводитель представил четвертое поколение компактного хечтбэка 1-й серии. И, что логично, самая доступная модель баварской марки изменилась сильнее, чем бестселлер.

Немецкая «копейка» существенно поменялась внешне, получив новый кузов с переоформленной решеткой радиатора с вертикальными и диагональными перемычками, иные фары и фонари в духе рестайлинговой «трешки», другие бампера, а также опциональную черную крышу — впервые среди всех моделей BMW такой вариант окраски доступен с завода. Новая 1-я серия стала на 42 мм длиннее предшественника (4361 мм) при колесной базе 2670 мм. Ширина автомобиля составляет 1800 мм, а высота увеличилась на 25 мм до 1459 мм.

Переоформленный салон стал полностью «цифровым»: на передней панели доминирует кластер из 10,25-дюймовой цифровой панели приборов и 10,7-дюймового дисплея мультимедиа на основе BMW Operating System 9. На этот же экран завязано также управление второстепенными функциями, включая климат-контроль. Система поддерживает подключение смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а устройства на OS или Android наряду с часами Apple Watch можно использовать в качестве ключей от автомобиля. Машина получила другие сиденья, измененный руль с лепестками коробки передач. Базовое оснащение расширено за счет новых электронных ассистентов водителя, которые предложены уже в стандартной комплектации.

Фото: BMW

Технические изменения в новой 1-й серии подразумевают более жесткий кузов, переработанную подвеску, перенастроенное рулевое управление и более производительные тормоза. Модель предложат со 170-сильным 3-цилиндровым бензиновым турбомотором в версии BMW 120 и 163-сильным 4-цилиндровым турбодизелем в модификации BMW 120d. Причем оба оснащены 48-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатой коробкой передач Steptronic с двойным сцеплением.

Будет также доступна 150-сильная дизельная версия BMW 118d с 4-цилиндровым мотором. А флагманом окажется версия BMW M135 xDrive с 300-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в связке с адаптивным шасси M со спортивным рулевым управлением и интеллектуальным полным приводом. Такая модификация получит спортивный аэродинамический обвес и спортивные же акценты в салоне.

Выпуск новой BMW 1-й серии наладят на заводе в Лейпциге, а выход модели на европейский рынок намечен на октябрь. Стоимость хетчбэка назовут ближе к старту продаж, после которого, вероятно, модель появится и в России — фанаты марки явно привезут машину в страну по параллельному импорту.