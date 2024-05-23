Недорого-богато: крутые премиальные седаны за 1 000 000 рублей

Справедливости ради заметим, что и за 1 000 000 руб. в сегменте подержанных премиальных иномарок не шибко разгуляешься. Не очень-то хотят избавляться от своих «железных коней» их владельцы. Еще бы, ведь чтобы «оседлать» что-либо посвежее да изысканнее, потребуется еще как минимум столько же. А значит, народ трепетно бережет то, что имеет.
Впрочем, обладатели заветного миллиона не останутся не у дел. Портал «АвтоВзгляд» изучил сегмент относительно недорогих премиум-седанов и выделил из доступных предложений наиболее привлекательные. Итак, поехали...
MERCEDES-BENZ E-CLASS
Начнем с иконы роскоши и стиля — основоположника Е-класса с одноименным модельным именем. Да, какой русский не любит Mercedes-Benz? Лишь тот, кто предпочитает BMW! Но о «баварце» чуть ниже. Что же до «Мерса», то вожделенная «Ешка» в кузове W212 может оказаться вашей, если не отпугнет пробег немногим больше 200 000 километров.
Хозяев у таких авто — не менее трех, а ПТС — не всегда в оригинале. Зато на выбор — бензиновые и дизельные моторы в мощностном диапазоне от 136 до 272 л.с. Коробка, естественно, «автомат», а от количества опций разбегаются глаза. Главное, чтобы эти самые глаза смогли определить возможные «косяки», характерные для машин 2009-2012 годов выпуска.
BMW 5- SERIES
А вот «баварец», уложившийся в означенный бюджет, окажется чуточку старее. Так принято, что BMW у нас обходится дороже, чем конкурент от Mercedes-Benz. Среди предложений за 1 000 000 «деревянных» найдется немало седанов в кузове Е60 преимущественно 2007-2009 годов выпуска. Как правило, у немецких авто с пропеллером на капоте значится более трех владельцев по ПТС, а на одометре красуются цифры, превышающие 200 000 километров.
Движки — бензиновые и дизельные мощностью от 156 до 272 сил. Трансмиссия — автоматическая, как и в случае с Е-классом, тягу распределяет на заднюю ось. Функционал богат, но в его работоспособности придется убедиться вживую. В противном случае ремонт окажется таким же дорогостоящим, как и сама покупка.
AUDI A6
Наконец, «шестерка» от Audi третьей итерации с обозначением С6 после планового рестайлинга тоже вполне себе укладывается в 1 000 000 рублей. Среднее количество владельцев авто 2008-2011 годов выпуска — два, а вот пробеги варьируются от 200 до 300 тысяч нещадно намотанных километров.
Впрочем, в отличие от заднеприводных соперников, «кольца» имеют привод на переднюю ось, а кузов радует тройной оцинковкой. Иными словами, ржавеют эти машины гораздо медленнее, чем Mercedes и BMW. А вот вариатор ломается много чаще, чем традиционный гидротрансформатор. Поэтому при обращении взора на А6 лучше выбирать классический «автомат». Моторы — дизельные и бензиновые: от 170 до 290 «скакунов». Что до опциона, то он ничуть не уступает одноклассникам того времени. Главное, чтобы все работало.