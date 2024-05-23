Недорого-богато: крутые премиальные седаны за 1 000 000 рублей

Докатились... Приобрести сегодня новую иномарку за 1 000 000 рублей так же нереально, как прожить на зарплату. За эти деньги купить можно разве что отечественную LADA Granta, которой до заграничного автопрома, как до Китая на самокате. Именно поэтому россияне стали массово засматриваться на «вторичку», где за миллион кровно заработанных есть вариант обзавестись самым настоящим «люксом».

Справедливости ради заметим, что и за 1 000 000 руб. в сегменте подержанных премиальных иномарок не шибко разгуляешься. Не очень-то хотят избавляться от своих «железных коней» их владельцы. Еще бы, ведь чтобы «оседлать» что-либо посвежее да изысканнее, потребуется еще как минимум столько же. А значит, народ трепетно бережет то, что имеет.

Впрочем, обладатели заветного миллиона не останутся не у дел. Портал «АвтоВзгляд» изучил сегмент относительно недорогих премиум-седанов и выделил из доступных предложений наиболее привлекательные. Итак, поехали...

Фото netcarshow.com

MERCEDES-BENZ E-CLASS

Начнем с иконы роскоши и стиля — основоположника Е-класса с одноименным модельным именем. Да, какой русский не любит Mercedes-Benz? Лишь тот, кто предпочитает BMW! Но о «баварце» чуть ниже. Что же до «Мерса», то вожделенная «Ешка» в кузове W212 может оказаться вашей, если не отпугнет пробег немногим больше 200 000 километров.

Хозяев у таких авто — не менее трех, а ПТС — не всегда в оригинале. Зато на выбор — бензиновые и дизельные моторы в мощностном диапазоне от 136 до 272 л.с. Коробка, естественно, «автомат», а от количества опций разбегаются глаза. Главное, чтобы эти самые глаза смогли определить возможные «косяки», характерные для машин 2009-2012 годов выпуска.

Фото netcarshow.com

BMW 5- SERIES

А вот «баварец», уложившийся в означенный бюджет, окажется чуточку старее. Так принято, что BMW у нас обходится дороже, чем конкурент от Mercedes-Benz. Среди предложений за 1 000 000 «деревянных» найдется немало седанов в кузове Е60 преимущественно 2007-2009 годов выпуска. Как правило, у немецких авто с пропеллером на капоте значится более трех владельцев по ПТС, а на одометре красуются цифры, превышающие 200 000 километров.

Движки — бензиновые и дизельные мощностью от 156 до 272 сил. Трансмиссия — автоматическая, как и в случае с Е-классом, тягу распределяет на заднюю ось. Функционал богат, но в его работоспособности придется убедиться вживую. В противном случае ремонт окажется таким же дорогостоящим, как и сама покупка.

Фото netcarshow.com

AUDI A6

Наконец, «шестерка» от Audi третьей итерации с обозначением С6 после планового рестайлинга тоже вполне себе укладывается в 1 000 000 рублей. Среднее количество владельцев авто 2008-2011 годов выпуска — два, а вот пробеги варьируются от 200 до 300 тысяч нещадно намотанных километров.

Впрочем, в отличие от заднеприводных соперников, «кольца» имеют привод на переднюю ось, а кузов радует тройной оцинковкой. Иными словами, ржавеют эти машины гораздо медленнее, чем Mercedes и BMW. А вот вариатор ломается много чаще, чем традиционный гидротрансформатор. Поэтому при обращении взора на А6 лучше выбирать классический «автомат». Моторы — дизельные и бензиновые: от 170 до 290 «скакунов». Что до опциона, то он ничуть не уступает одноклассникам того времени. Главное, чтобы все работало.