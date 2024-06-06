Обновленный кроссовер Exeed LX получил в России «бюджетную» версию

Спустя всего несколько недель после начала российских продаж модернизированный кроссовер Exeed LX обзавелся новой модификацией. Это исполнение стало самым доступным вариантом модели из предложенных.

Внешне и по салону новинка почти ничем не отличается от прочих версий LX — «безрамочная» решетка радиатора, новый задний бампер, переоформленные воздуховоды, сдвоенный дисплей мультимедиа и мультифункциональный руль. Хотя вместо 19-дюймовых колес использованы более скромные 18-дюймовые. В салоне нет спортивных сидений с интегрированными подголовниками, убраны вентиляция передних кресел и ионизатор в климат-контроле, не предусмотрены панорамная крыша, система кругового обзора и функция «старт-стоп». Аудиосистема имеет шесть динамиков вместо восьми, кроме того, удалено полноразмерное запасное колесо.

С технической точки зрения комплектация Business также упростилась. Вместо 150-сильного 1,6-литрового бензинового турбомотора с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач новинка получила 147-сильный турбомотор 1.5 в связке с вариатором и исключительно передним приводом. Аналогичное сочетание агрегатов предлагалось для дорестайлингового кроссовера. Стоимость такого варианта Exeed LX составляет от 2 840 000 рублей — это на 330 тысяч дешевле, чем новый LX в комплектации Premium.