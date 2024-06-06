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Обновленный кроссовер Exeed LX получил в России «бюджетную» версию

Модель обзавелась комплектацией Business

Спустя всего несколько недель после начала российских продаж модернизированный кроссовер Exeed LX обзавелся новой модификацией. Это исполнение стало самым доступным вариантом модели из предложенных.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Обновленный кроссовер Exeed LX получил в России «бюджетную» версию

Внешне и по салону новинка почти ничем не отличается от прочих версий LX — «безрамочная» решетка радиатора, новый задний бампер, переоформленные воздуховоды, сдвоенный дисплей мультимедиа и мультифункциональный руль. Хотя вместо 19-дюймовых колес использованы более скромные 18-дюймовые. В салоне нет спортивных сидений с интегрированными подголовниками, убраны вентиляция передних кресел и ионизатор в климат-контроле, не предусмотрены панорамная крыша, система кругового обзора и функция «старт-стоп». Аудиосистема имеет шесть динамиков вместо восьми, кроме того, удалено полноразмерное запасное колесо.

С технической точки зрения комплектация Business также упростилась. Вместо 150-сильного 1,6-литрового бензинового турбомотора с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач новинка получила 147-сильный турбомотор 1.5 в связке с вариатором и исключительно передним приводом. Аналогичное сочетание агрегатов предлагалось для дорестайлингового кроссовера. Стоимость такого варианта Exeed LX составляет от 2 840 000 рублей — это на 330 тысяч дешевле, чем новый LX в комплектации Premium.

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