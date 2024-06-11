В Сеть «утекли» фотографии BMW X3 нового поколения

Немецкий автогигант в ближайшее время представит следующее, уже четвертое по счету поколение кроссовера BMW X3. Один из бестселлеров марки получит радикально новый экстерьер, переработанный интерьер и доработанную техническую составляющую.

В апреле баварцы официально анонсировали смену генерации X3, а также обнародовали изображения тестовых прототипов в камуфляже и первую информацию о модели. Так, мы узнали, что кроссовер сохранит платформу CLAR, которая будет доработана — более жесткий кузов, модернизированная подвеска, улучшенное рулевое управление. Да и по части агрегатов машина должна остаться прежней, сохранив бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные силовые установки. Электромобиля iX3 не будет — его заменит новая модель по мотивам кроссовера Vision Neue Klasse X.

Официальная премьера BMW X3 состоится в июне, а пока на форуме Bimmer Post опубликовали «утекшие» в Сеть снимки кроссовера безо всякого камуфляжа. Судя по изображениям, модель получит новые бамперы и абсолютно иную оптику, выполненную в стиле рестайлинговой BMW 3-й серии, а вот решетка радиатора с вертикальными и диагональными ламелями будет отсылать к новому BMW 1-й серии. Что же до «заряженной» M-версии, то она обзаведется черными акцентами в экстерьере, особым аэродинамическим обвесом, новыми колесами, фирменными шильдиками и спортивными элементами в салоне.

Добавим, что несмотря на санкции, приобрести новенький BMW X3 (третье поколение, рестайлинг) сегодня можно и в России — баварские кроссоверы предлагают «всерую» по цене от 7,5 млн. рублей. Причем предложений довольно много — модель явно пользуется спросом у покупателей. А значит, велика вероятность, что поздее к нам привезут и обновленный SUV — когда его продажи начнутся за рубежом.