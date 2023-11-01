Ягодка опять: ТОП−5 самых живучих компактных премиальных кроссоверов

До последнего времени большинство не стесненных в деньгах россиян приобретало исключительно новые авто премиальных марок — европейских, американских, японских — строго в многочисленных салонах официальных дилеров. И в ус не дули: откатывали гарантийный срок машины и сдавали ее в трейд-ин «официалу», одновременно приобретая у последнего новый экземпляр. Сейчас эта схема не работает. Хотя бы потому, что официальные продажи машин означенных марок в России прекращены, а сами официальные дилеры, в массе своей, переориентировались на «китай».
Покупать новые «лухари-тачки», ввозимые в Россию по серым схемам, по карману теперь далеко не всем отечественным почитателям «премиума». Вот и приходится им «бедным-несчастным» смотреть на подержанные авто престижных марок. А это уже совсем не тот расклад, что был раньше: отсутствие гарантийной поддержки вынуждает учитывать еще и степень «ломучести» потенциального приобретения в будущем.
Ориентироваться на отзывы в интернете в данном случае — не вариант. По причине не особо массового круга пользователей авто этой категории. Но можно изучить исследования иностранных специализированных ресурсов, собирающих убедительную статистику по надежности практически всего спектра легковушек. Одним из достаточно репрезентативных источников данных такого рода считается американский портал iSeeCars.com, регулярно опрашивающий миллионы автовладельцев США.
В том числе и обладателей премиальных моделей, присутствующих на российском вторичном рынке. В 2023 году максимальное количество баллов по итогам исследований «Самые долговечные автомобили» и «Наименьшая 5-летняя амортизация» в категории компактных (по американским меркам) кроссоверов стала Acura RDX, набравшая суммарно 8,6 балла из 10 возможных. Но мы ее не будем принимать в расчет, поскольку в России таких автомобилей крайне мало.
Российский вариант американского ТОП−5 начинается со второго места рейтинга. Оно досталось популярному в России BMW X3. Этот премиальный кроссовер набрал 8,3 балла. Как говорится, «при всем уважении», но в США почему-то считают премиальной машиной и Volvo XC60 тоже. Этот шведский авто заметно уступил «немцу», набрав лишь 7,9 «баллов надежности». Самую малость ему уступил еще один «немец» — Audi Q5. Этот SUV получил 7,8 пунктов. Заметно менее надежным составители рейтинга сочли второго «баварца» — BMW X4. Он может похвастаться лишь 7,1 балла. Что всего лишь на одну десятую больше, чем набрал японский Infiniti QX50 – 7 баллов ровно.
Всем, кто сейчас рассматривает одну из вышеперечисленных моделей для покупки, рекомендуем поторопиться с решением: надежные подержанные кроссоверы любых классов в России теперь пользуются повышенным спросом.