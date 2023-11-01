Ягодка опять: ТОП−5 самых живучих компактных премиальных кроссоверов

До последнего времени большинство не стесненных в деньгах россиян приобретало исключительно новые авто премиальных марок — европейских, американских, японских — строго в многочисленных салонах официальных дилеров. И в ус не дули: откатывали гарантийный срок машины и сдавали ее в трейд-ин «официалу», одновременно приобретая у последнего новый экземпляр. Сейчас эта схема не работает. Хотя бы потому, что официальные продажи машин означенных марок в России прекращены, а сами официальные дилеры, в массе своей, переориентировались на «китай».

Покупать новые «лухари-тачки», ввозимые в Россию по серым схемам, по карману теперь далеко не всем отечественным почитателям «премиума». Вот и приходится им «бедным-несчастным» смотреть на подержанные авто престижных марок. А это уже совсем не тот расклад, что был раньше: отсутствие гарантийной поддержки вынуждает учитывать еще и степень «ломучести» потенциального приобретения в будущем.

Ориентироваться на отзывы в интернете в данном случае — не вариант. По причине не особо массового круга пользователей авто этой категории. Но можно изучить исследования иностранных специализированных ресурсов, собирающих убедительную статистику по надежности практически всего спектра легковушек. Одним из достаточно репрезентативных источников данных такого рода считается американский портал iSeeCars.com, регулярно опрашивающий миллионы автовладельцев США.