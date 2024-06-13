MINI Cooper четвертого поколения получил пятидверную версию

Британская марка представила новую версию своего хетчбэка Cooper. В дополнение к показанному ранее бензиновому автомобилю с тремя дверьми бренд добавил в гамму четвертого поколения модели исполнение с пятидверным кузовом.

Хетчбэк предложат в двух модификациях — Cooper C и Cooper S

Внешне новинка отличается не только парой дополнительных дверей, но и переоформленной передней частью кузова. Правда, единственной особенностью стала более тонкая перемычка решетки радиатора, а в остальном все как у трехдверки.

Что касается габаритов, то они, разумеется, подросли. Новый хетч на 172 мм длиннее, а его колесная база на 72 мм больше, что позволило увеличить пространство на втором ряду сидений и объем багажника.

Пятидверный MINI Cooper предложат в двух версиях. Базовым станет Cooper C с 1,5-литровым 3-цилиндровым мотором на 156 л.с. и 230 Нм, а топовая модификация Cooper S получит 2,0-литровый 4-цилиндровый агрегат на 204 л.с. и 300 Нм. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Остается лишь добавить, что стоимость нового хетчбэка пока не названа.