Заказываем панихиду: машины, с которыми мы окончательно простимся в 2024 году

С началом всем известных событий российский авторынок недосчитался огромного количества заграничных авто. Какое-то время выручал неподвластный санкциям параллельный импорт, в последнее время сдувшийся, как проколотый воздушный шарик. Впрочем, и без российских продаж мировой того автопром несет невосполнимые потери. Причем в глобальном смысле. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие модели мы навсегда потеряем в 2024 году.

Антироссийские санкции коснулись не только нашей страны, но и масштабно аукнулись мировому автосообществу. Производители, павшие жертвой тотального экономического кризиса, то и дело тормозят конвейеры, ставят жирные точки на перспективных проектах и беспощадно режут ассортимент. Какие же модели больше никогда не увидят потребители?

ГУДБАЙ, АМЕРИКА!

Помимо выстроенных против России заградительных барьеров, на которые западные автостроители сами и напоролись, не последнюю роль сыграли «толерантные» экономические стандарты. Под их ужесточенные требования не сумели попасть ни легендарный Dodge Challenger, ни его «собрат» Charger, ни излюбленный автомобиль Барака Обамы Chrysler 300С. Но если последний хотя бы перевоплотится в электромобиль, то пони-кары от «Додж», похоже, совсем скоро канут в Лету без шансов на воскрешение.

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Впрочем, у нас оба бренда сгинули еще много раньше, чем того захотел коллективный Запад — в последние годы автомобили американских марок завозились в РФ неофициально и штучно. Больше не будет и такого. Аналогичная участь, к слову, постигла заокеанские Jeep Cherokee и Renegade. Помянем.

СТАРОМУ СВЕТУ — КРАСНЫЙ СВЕТ

Европейцы давно и горько пожинают плоды собственных инициатив, направленных против РФ — производства замораживают, а модельный ряд сокращают с тем же рвением, что и персонал. К примеру, забудем про некогда народный Volkswagen Passat, включая CC, неумело переодетый в Arteon, а также VW Golf, гордо удерживающий статус бестселлера на мировой арене. Да что там говорить, если кризис не пощадил даже игроков премиальной лиги. Скажем, Mercedes-Benz CLS, который по праву признан одним из самых красивых автомобилей на планете.

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А еще «похоронку» официально выписали Audi TT, а вместе с ней и болиду Audi R8. В общем, до конца 2024 года на этих моделях будет поставлен крест. Впрочем, россияне не сильно расстроятся, ибо упомянутые выше ТС популярность, увы, не снискали. А все «благодаря» задранным до неприличия ценникам, отпугнувшим покупателей сильно раньше возникновения всепланетных катаклизмов.

БЕЗ УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ

Корейцы, столь рьяно решившие поддержать «цивилизованный мир» введением запрета на поставку автомобилей в нашу страну, недосчитались нескольких миллиардов долларов США. Зато, как и в Японии, Страна утренней свежести наплодила независимых экспортеров, плевавших и на санкции, и на законы.

Хотя, заметим, и без того Корея, привыкшая завоевывать лидерство в различных сегментах рынка, серьезно забуксовала. Объемы производства «просели», а ряд моделей готов отправиться на свалку истории. В частности, невероятно популярный «бюджетник» Kia Rio и неудачный фастбэк-эксперимент в виде Kia Stinger.

Фото netcarshow.com

Как это отразится на российских любителях машин made in Korea? Да никак! Тем более, что Rio у нас уже переродился под брендом Solaris, включая приподнятый хетчбэк с литерой Х. Что же касается Stinger, то азиатская «Porsche Panamera для нищих» популярностью в России не пользовалась никогда. А значит, обойдемся без слез.