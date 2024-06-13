Купе BMW 2-й серии прошло через плановый рестайлинг

Немецкая марка планомерно модернизирует свои модели. Вслед за рестайлингом седана 3-й серии и купе 4-й серии пришло время обновления компактной двухдверки 2-й серии, а также ее «заряженной» M-версии.

Вместе с тем баварцы освежили и «горячую» М-версию

Визуально машина почти не поменялась, не считая спортивного обвеса M Sport Package в базовой комплектации и черных декоративных элементов на кузове у модификации M240i xDrive.

В салоне появилась передняя панель BMW Curved Display, включающая в себя 12,3-дюймовый экран цифровой «приборки» и 14,9-дюймовый тачскрин мультимедиа на базе BMW Operating System 8.5 с расширенным функционалом. Спорткар получил новый руль и спортивные сиденья с подогревом и электрорегулировками.

Фото: BMW

В линейку моторов вошли бензиновые 3- и 4-цилиндровые двигатели: 156-сильный агрегат у BMW 218i Coupe, 184-сильный у BMW 220i Coupe, 245-сильный у BMW 230i Coupe. Дизельный BMW 220d Coupe оснащен 190-сильным движком с 48-вольтовым довеском. А версия BMW M240i xDrive Coupe получила 374-сильный 3-литровый 6-цилиндровый турбомотор. Все они сочетаются с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Steptronic, задним или полным приводом.

На вершине семейства — купе BMW M2. Автомобиль имеет спортивный аэродинамический обвес кузова и особую отделку салона, но главным отличием является мотор. 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом форсировали на 20 л.с. (до 473 л.с.), а крутящий момент нарастили с 550 Нм до 600 Нм. Доступны как 8-ступенчатый «автомат», так и 6-диапазонная механическая коробка передач, которой нет у менее мощных модификаций.