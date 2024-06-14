Не путать с Pro: Chery готовит к премьере гибридный Tiggo 8

И без того широкое семейство кроссовера Chery Tiggo 8 в обозримом будущем пополнится очередной модификацией. Китайский автопроизводитель анонсировал гибридное исполнение обычной «восьмерки» (без приставки Pro), которое должно выйти на рынок уже в 2024 году.

Свет на новую модификацию пролил Минпром КНР: в свежей порции информации из своей базы данных ведомство обнародовало снимки новинки и первые подробности. Так, судя по изображениям, гибридный Tiggo 8 получит несколько вариантов оформления передней и задней частей кузова, один из которых выполнен в духе старшего Tiggo 8 Pro Max.

Гибридная «восьмерка» при длине 4730 мм, ширине 1860 мм, высоте 1747 мм и колесной базе 2710 мм будет предложена как с 5-, так и с 7-местным салоном. В зависимости от модификации снаряженная масса кроссовера составит 1879 или 1907 кг соответственно.

Их технических характеристик известно лишь то, что гибридная установка C-DM на базе 156-сильного 1,5-литрового бензинового двигателя сможет разгонять машину до 175 км/ч. Использование электромоторов, количество и мощности которых пока не раскрыты, позволят снизить расход топлива до среднего показателя 1,30 литра на 100 км. А аккумулятор новинка получила литий-железо-фосфатный, от China Innovation Aviation Technology Group.

Сроки выхода гибридного Tiggo 8 на китайский рынок не названы. Не обрисованы и перспективы появления новой модификации в России, где модель продается уже давно, но с бензиновым мотором по цене от 2,6 млн. рублей. Бензоэлектрические кроссоверы Chery в нашей стране тоже есть — но только в линейках Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro.