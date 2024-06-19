BMW показала новое поколение кроссовера X3

Компания BMW продолжает обновлять линейку автомобилей. Очередной моделью, сменившей поколение, стал популярный кроссовер X3. Он, открыв новую главу своей истории, существенно поменялся как внешне, так и по салону, а также получил иную «начинку».

Свеженький BMW X3 на 34 мм длиннее (4755 мм), на 29 мм шире (1920 мм) и на 25 мм ниже (1660 мм) своего предшественника. «Растянулась» и его колея, что придает автомобилю еще более спортивный вид. Экстерьер полностью новый — с иной L-образной оптикой и другой решеткой радиатора, состоящей из вертикально и диагонально расположенных ламелей с опциональной подсветкой.

Салон X3 оформлен в соответствии с новым фирменным стилем BMW Curved Display — пара экранов (12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 14,9-дюймовый тачскрин мультимедиа BMW Operating System 9), объединенных в изогнутый блок, а также модуль BMW Interaction Bar, который представляет собой световое обрамление передней панели и элементов передних же дверей.

Кроссовер в стандартной комплектации может похвастать новыми спортивными сиденьями с электрической регулировкой и подогревом, обитыми материалом Econeer из вторсырья и опциональной приборной панелью Luxury, изготовленной из переработанного полиэстера с высококачественной трикотажной текстурой. Заявлено, что салон стал просторнее, а багажник от 570 до 1700 литров можно дополнить складным фаркопом для буксировки прицепа массой до 2500 кг.

Фото: BMW

На рынок новинка выйдет в нескольких версиях. 299-сильный гибрид BMW X3 30e xDrive имеет 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель в сочетании с электродвигателем, встроенным в 8-ступенчатую коробку передач Steptronic. Запас хода на электротяге составляет до 90 км.

Флагманский BMW X3 M50 xDrive оснащен самым мощным 6-цилиндровым рядным бензиновым двигателем, который когда-либо использовался в модели M Performance. 398-сильный 3,0-литровый агрегат M TwinPower Turbo работает с «мягкой» 48-вольтовой гибридной технологией, 8-ступенчатым «автоматом» Steptronic и интеллектуальным полным приводом BMW xDrive. Эта модификация оснащена подвеской и тормозами M Sport.

Еще есть 208-сильный бензиновый BMW X3 20 xDrive с 2,0-литровым двигателем и «мягкой» 48-вольтовой гибридной надстройкой. Остался и 197-сильный BMW X3 20d xDrive с 2,0-литровым дизелем, а весной 2025 года появятся версии BMW X3 с 6-цилиндровыми моторами.

Новый X3 будет выпускаться на заводах BMW в США и Южной Африке. В четвертом квартале этого года кроссовер поступит в продажу в Европе и Соединенных Штатах, а с января 2025-го начнет появляться и на других рынках.