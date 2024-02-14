Печальный личный опыт: ремонт немецкой машины, попавшей в ДТП, сегодня разорит

Несмотря на изобильное присутствие на российском рынке новых автомобилей на любой вкус, кузов и привод, значительная часть наших соотечественников все равно предпочитает покупать машины за границей. Да, речь о тех, кому богатое китайское предложение – а других, официально представленных в РФ автопроизводителей просто нет – совсем не по вкусу. Вот и пользуются перфекционисты схемой пока еще не прикрытого параллельного импорта, ввозя в страну самостоятельно или через посредников авто приличных брендов – корейских, японских, европейских. О чем, впрочем, многие потом сильно жалеют...

Итак, только в прошлом году в ГИБДД было поставлено на учет около 150 000 «параллелек», из которых доля «японцев» составила 30%, «корейцев – 25%, «немцев» – 19% (остальное пришлось на «китайцев»). И можно было бы порадоваться за свежеиспеченных владельцев всех этих прекрасных автомобилей, если бы не суровая действительность в виде не только полного отсутствия гарантии на них, но и таких рисков, как дорожно-транспортные происшествия.

Число которых, надо сказать, в стране растет просто чудовищными темпами. И если хозяин ввезенного в «серую» транспортного средства в аварию угодит, ему, увы, не сильно поможет даже предусмотрительно оформленный полис КАСКО. В чем лично убедился один из корреспондентов портала «АвтоВзгляд».

Его родственник на излете 2021-го года исполнил заветную мечту – купил кроссовер марки Mercedes, завезенный к нам еще официально. Понятно, что немедленно оформил на него полный полис КАСКО. О чем нисколько не пожалел, поскольку незамедлительно разбил «премиала» на одной из «платок», влетев в сильный дождь в отбойник. И – дышите глубже – до сих пор(!) не может окончательно починить автомобиль у бывшего официального дилера марки.

И это при том, что страховщик не юлил, выплатив абсолютно адекватное возмещение ущерба. Главная проблема оказалась в невозможности приобретения необходимых для ремонта запчастей. Их не было на складах не только в Армении, Грузии, Финляндии и прочих доступных тогда странах, но и в Германии! И только на днях машина покинула автосервис, но, повторимся, не полностью починенная.

Впрочем, о том, с какими проблемами сегодня реально столкнутся владельцы тех самых приличных машин от приличных брендов (и подержанных, и только ввезенных по параллельному импорту), вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.