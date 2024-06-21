Bugatti представила 1800-сильный гиперкар Tourbillon

Французская марка, возрожденная в XX веке, сделала себе имя на лимитированных сверхмощных машинах. Но за прошедшие годы Bugatti выпустила только две модели — Veyron и Chiron — с их многочисленными модификациями. Наконец, в 2024-м представлен третий автомобиль — первый в истории бренда гибрид Tourbillon.

Машина стала первым проектом совместного предприятия Bugatti Rimac. Визуально Tourbillon напоминает предшественника Chiron, но на самом деле у этих моделей нет ни одной общей детали. Ни кузовной, ни технической, поскольку на смену 1600-сильному 8,0-литровому бензиновому турбомотору W16 пришла 1800-сильная гибридная силовая установка на базе атмосферного V16.

8,3-литровый мотор разработан совместно с легендарной британской фирмой Cosworth — агрегат развивает 1000 л.с. и 900 Нм. Дополняют ДВС три электромотора по 340 л.с. и 240 Нм каждый: отдельные электродвигатели установлены на передних колесах, а еще один встроен в 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Естественно, Tourbillon имеет полный привод, а 800-вольтовая батарея на 24,8 кВт·ч обеспечивает запас хода до 70 км на электротяге. Максимальная скорость нового Bugatti ограничена 380 км/ч, однако специальный ключ, входящий в комплект, позволяет 1800-сильной машине достичь предельных 445 км/ч. Это делает Tourbillon самым быстрым серийным автомобилем в мире. При этом новинка хоть и всего на 1 кг, но легче предшественника — случай редкий для гибридных моделей.

Tourbillon получил более просторный салон, особенностью которого стало «аналоговое» оснащение. Приборная панель в титановом корпусе закреплена на неподвижной ступице руля, а сама «баранка» имеет две вертикальные спицы — оформление циферблатов и штурвала отсылают к часовому механизму турбийон, который за счет своей конструкции позволяет свести к минимуму влияние земного притяжения на точность хода дорогих часов.

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Все приборы, включая индикатор заряда батареи, сделаны аналоговыми, все органы управления — механическими. При этом есть мультимедиа с потайным экраном, который появляется только при использовании системы. Кресла интегрированы в углепластиковый монокок и лишены регулировок — у водителя можно настроить только положение педалей.

Стоимость Bugatti Tourbillon составит от 3,6 млн. евро, а тираж гипергибрида составит всего 250 экземпляров — вдвое меньше, чем у Bugatti Chiron. Прием заказов на автомобиль открыт, однако поставки купе клиентам стартуют только в 2026 году.

Учитывая любовь россиян к дорогим и эксклюзивным моделям, новинка точно появится в нашей стране — никакие санкции не помешают ценителям подобных машин приобрести и ввезти в Россию бензо-электрический Bugatti, как это уже было с другими редкими вариантами моделей бренда.