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Для чего на самом деле суппорты на авто красят в яркие цвета

Приносит ли пользу выкрашенный термокраской элемент тормозной системы

Что вы знаете об автомобилях с тормозными суппортами обжигающего ярко-красного цвета или иных других «ядовитых» расцветок? Можно было бы сказать, что такие ставятся на суперкары и городские «зажигалки» с завидными мощностными характеристиками. Да, но нередко подобный элемент тормозной системы встречается даже на LADA. «Понтов» ради или пользы для?

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Автор
Руслан Черный

Изображение Для чего на самом деле суппорты на авто красят в яркие цвета

Действительно, изначально (да и по сей день) красные, оранжевые, синие, бронзовые, зеленые и золотые суппорты колес считались прерогативой моделей со спортивными амбициями. В их числе: могучие гиперкары Ferrari и Lamborghini, динамичные Maserati, Bentley, Aston Martin, статусные Porsche. А из более приземленных, пожалуй, отметим Jaguar, M-серию BMW и Mercedes-AMG.

Как правило, в этих «болидах» использованы эффективные карбон-керамические тормозные механизмы: от колодок до дисков. А суппорты, выкрашенные специальной термокраской, позволяют сохранять им высокие показатели теплопроводности, интенсивнее рассеивая тепловую энергию в процессе замедления.

Кроме того, окрашенные такой эмалью суппорты обладают повышенными свойствами износостойкости благодаря дополнительному защитному слою от коррозии и загрязнений. Наконец, сей элемент тормозной системы визуально подчеркивает спортивный характер автомобиля. А еще значительно упрощает подбор запасных частей в случае необходимости технического обслуживания или ремонта.

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Неужели именно по этим же причинам с конвейеров китайских производителей съезжают целые вереницы автомобилей с разноцветными суппортами? Увы, нет. Автостроители из Поднебесной руководствуются лишь визуальным эффектом, отдавая дань модным тенденциям в машиностроении. Иными словами, окрашенные тормозные суппорты у большинства моделей из КНР носят лишь декоративный характер. К тому же, в ряде случаев китайцы даже не заморачиваются с грунтованием компонентов, отчего краска (не факт, что даже термостойкая) сдирается в ходе эксплуатации невероятно быстро.

Что касается любителей доморощенного тюнинга, самостоятельно окрашивающих тормозные суппорты, а иногда еще и диски в какой-нибудь едкий провоцирующий цвет, то единственной целью, которую они преследуют, является возможность выделиться из потока.

Да, старые «Жигули» с золотистыми или огненно-красными элементами, виднеющимися сквозь спицы колес, выглядят нелепо и даже смешно. Однако это не отнимает права у их владельцев рассказывать соседям по гаражу, что таким образом они продлевают ресурс элементам тормозной системы, защищая их от грязи и преждевременной коррозии.

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