В России появились пикапы Mitsubishi L200 шестого поколения

Летом 2023 года японский автопроизводитель представил новое поколение пикапа L200. Машина официально до российского рынка не добралась, но у фанатов Mitsubishi все-таки есть возможность приобрести ее в нашей стране — благодаря «серому» импорту.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных классифайдов объявление о продаже Mitsubishi L200 образца 2024 года. В Россию ввозят пикапы в максимальной комплектации с 2,4-литровым 184-сильным турбодизелем в связке с автоматической коробкой передач и фирменным полным приводом Super Select 4WD-II.

Продавец обещает полную таможенную очистку автомобиля, уплату утильсбора и оформление всех необходимых документов, что позволит без проблем эксплуатировать машину в России. За Mitsubishi L200 без пробега просят 5 399 000 рублей.