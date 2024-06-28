Forland встал под погрузку: в России появится новый автомобильный бренд из Китая

Постсанкционное развитие российского автомобильного рынка продолжает демонстрировать чудеса эквилибристики и невиданные ранее фокусы: компания «МБ Рус», имеющая некогда самое прямое отношение к тому самому Mercedes-Benz, отныне является дистрибутором китайских автомобильных брендов. Именно брендов: их в портфеле фирмы уже не один. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Центральный дилерский центр Mercedes на Ленинградке, тот самый, с трехлучевой звездой на крыше, встречает на входе пикапом Foton: «немцы» тоже стоят в шоуруме, но сбоку и вперемешку с новенькими AITO. Чудны дела твои, Господи, кто мог нечто подобное предположить еще 3 года назад? Честным ответом будет «никто».

Но, страничка, похоже, действительно перевернута: на прямой вопрос о возможных перспектива «возвращения блудного немца», Наталья Королева, генеральный директор «МБ Рус», отвечает с характерным звоном металла в голосе. Мол, в ближайшие годы и по старому маршруту не ожидаем. Понято-принято.

Далее — о поводе для встречи: странно было бы предположить, что столь мощное и успешное предприятие, как официальный российский дистрибутор Mercedes-Benz, будет простаивать или повесит замок на ворота. Естественно, «МБ Рус» деятельность продолжила, но довольствоваться одной лишь темой запчастей и обслуживания немалого парка «трехлучевых звезд» не стала, решив найти более сговорчивого и актуального на сегодняшний день «восточного партнера».

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Таким стал Foton, чьи машины ныне расставлены по святая-святых российского некогда офиса «Мерседес». Кстати, здесь стоят привычные пикапы Tunland, а вот в презентации — уже новые. Ошибочка? Нет, работа на перспективу: новые машины приедут к нам не позже декабря текущего года. Судя по картинке — красивые, россияне такие любят.

Пикапы вообще признаны одним из самых растущих и привлекательных сегментом рынка, так что их количество с высокой долей вероятности будет увеличиваться. На достигнутом решено было не останавливаться, расширяя ассортимент «широкими мазками»: не моделями, а целыми брендами.

Еще одним любопытным с точки зрения инвестиций сегментом стал комтранс в разрезе ТС грузоподъемностью от 3,5 до 16 тонн: окончательное замещение ушедших импортеров в нем еще не произошло, а рост спроса за 5 месяцев 2024 года составил 45%. И плечо грузоперевозок резко выросло, и купленная ранее техника начала «выходить в тираж».

Собственно, в этот лакомый кусок авторынка и нацелились в «МБ Рус» вместе с новым китайским брендом — Forland. Как водится в Поднебесной, это дочка, причем дочка Foton, с которым партнерские отношения уже выстроены. Сам бренд «Форланд» появился в 1999 году и успел выпустить 25 млн. автомобилей.

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В России под новым брендом будут продаваться, причем уже с 1 июля, сразу четыре модели — 3,5-тонник Forland 3 за 3 260 000 рублей, 5-тонник Forland 5 за 3 360 000 рублей, 8-тонник Forland 8 за 4 500 000 рублей и 12-тонник Forland 12 за 5 555 000 рублей. Цены — более чем привлекательные, но 80% таких автомобилей приобретается с использованием лизинговых (читай, заемных) средств, а ставки сегодня — 19% - 21%. Потянет рынок? Но вернемся к автомобилям.

Специалисты «МБ Рус» и их китайские партнеры провели большую работу по адаптации машин нового бренда для холодного российского климата, обещают даже двойную оплетку проводки, дабы та не лопалась на морозе, более мощную аккумуляторную батарею, утепленную кабину, всевозможные подогревы и, внимание, впервые в эфире, увеличенный слой лакокрасочного покрытия! Такого мы еще не видели.

Заявкой на успех является и заводская гарантия: 3 года без ограничения пробега. Сколько за 36 месяцев накатает нормально работающий грузовик — даже представить страшно. Одним словом, весьма и весьма амбициозно. Конкуренты? Да их бессмысленно называть, потому что и так всем понятно: китайский бренд под управлением очень опытных отечественных менеджеров сделает все возможное, чтобы составить конкуренцию Нижнему Новгороду. И будет очень любопытно взглянуть на это соревнование: уж слишком много у этих игроков рынка общего.