В России начались «официальные» продажи бюджетных автомобилей Jetta

Китайская марка Jetta, созданная совместным предприятием FAW-Volkswagen специально для рынка Поднебесной, теперь присутствует в России официально. Представляет бренд отечественный дистрибьютор FAW, который предлагает сразу три модели «Джетты».

Если раньше автомобили Jetta поставлялись в Россию по схемам «серого» импорта, то теперь, как выяснили наши коллеги из RG.ru, бренд вышел на рынок официально. Модельная линейка марки включает седан VA3 на платформе PQ, а также два кроссовера — VS5 и VS7. Последние отличаются габаритами, хотя построены на одной, хорошо знакомой нам фольксвагеновской «тележке» MQB.

Седан оснащен 110-сильным 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», агрегатированным с 5-ступенчатой механической или 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Кроссоверы же комплектуются 150-сильными бензиновыми турбомоторами 1.4 и с 6-ступенчатым «автоматом». Привод у всех трех моделей — исключительно передний.

Новые Jetta VA3 доступны в трех версиях стоимостью от 1 928 000 до 2 022 000 рублей. Для кроссовера VS5 предложено четыре варианта оснащения (от 2 952 000 до 3 152 000 рублей), как и для более крупного VS7 (от 3 217 000 до 3 379 000 рублей).