Дешевле некуда: 5 самых доступных новых иномарок на российском авторынке

За последние пару лет новые автомобили в России сильно подорожали, и теперь отыскать на отечественном рынке свеженькую иномарку стоимостью до двух миллионов рублей стало крайне сложно. Однако — вполне возможно. На какие модели стоит обратить свое внимание тем, кто категорически не готов покупать «Лады» или «бэушки», подскажет портал «АвтоВзгляд».

Итак, в наш ТОП-5 самых дешевых новых иномарок по итогам тщательного изучения популярных классифайдов вошли три седана и два компактных кроссовера. Все — «китайцы». И все — 2023 года выпуска. Впрочем, какая разница, когда машина сошла с конвейера? Главное, что, воспользовавшись всеми возможными спецпредложениями дилера, ее цену можно сбить аж до 1,4 млн. рублей. Без пробега! Так какие же модели готовы отдавать по таким низким прайсам?

Changan Alsvin — от 1 225 000 ₽

Самой дешевой иномаркой на отечественном рынке новых автомобилей по-прежнему остается Changan Alsvin. Четырехдверку в неплохой комплектации (с кондиционером, круиз-контролем, камерой заднего вида и мультимедийкой, поддерживающей синхронизацию со смартфонами) особо щедрые автосалоны готовы продать за 1 225 000 целковых, если клиент возьмет кредит, отдаст свое старое авто в Trade In и оформит КАСКО. Это при том, что рекомендованная розничная цена модели — 1 750 000 рублей.

Под капотом «Алсвина» — 1,5-литровый атмосферник на 98 сил. В трансмиссии — пятиступенчатый «робот» и передний привод. Что еще важно, гарантию на автомобиль предоставляет не дилер, а производитель, ведь модель продается в нашей стране официально. Так что если что-то и сломается, то с высокой долей вероятности можно будет отремонтироваться бесплатно — в течение 5 лет или пока машина не пробежит 150 тыс. км.

Фото: BAIC

BAIC U5 Plus — от 1 272 000 ₽

Второе место нашего «хит-парада» — за седаном BAIC U5 Plus. Эта четырехдверка выудит из кошелька почти на 50 000 «деревянных» больше. Те же спецпредложения сбивают цену этой модели с «официальных» 2 115 000 рублей (смотрим 2023 год выпуска) до 1 272 000. Моторчик у BAIC чуть пободрее, нежели у Alsvin — уже 105 л.с. А коробка за такие деньги — вариатор, хотя в России продаются и версии с МКП. Гарантийные условия аналогичные: 5 лет или 150 тыс. км.

Что касается оснащения, то этот автомобиль — тоже не «барабан». Покупатель может рассчитывать на кондиционер, тот же «круиз», камеру заднего вида, бесключевой доступ с запуском мотора кнопкой, датчик давления в шинах и ряд электронных ассистентов. Правда, таких «вкусных» предложений с BAIC U5 Plus от дилеров в Сети немного — в основном их продают дороже. Так что заинтересовавшимся, возможно, придется помучиться в поисках.

Jetta VA3 — от 1 295 250 ₽

На третьем месте рейтинга снова седан — Jetta VA3, продукт совместного предприятия Volkswagen-FAW. С учетом акций он укладывается в 1,3 млн. целковых, без таковых — в 1,8 млн. Что же предлагается за такие смешные по нынешним меркам деньги? 1,5-литровый мотор на 112 сил, шестиступенчатый «автомат», передний, разумеется, привод. Да и вообще: по сути, Jetta VA3 — это упрощенный VW Polo.

Фото: Jetta

«Небось комплектация совсем не интересная?» — быть может, спросите вы. Отнюдь — по крайней мере, конкурентам, о которых мы говорили выше, Jetta VA3 ничуть не уступает. У него — все то же самое, да еще и есть голосовое управление. В чем тогда подвох? Более скромная гарантия — всего 2 года или 100 тыс. км пробега. Хотя ее, как ни странно, тоже предоставляет производитель.

JAC JS3 — от 1 329 300 ₽

Переходим к четвертой позиции и находим здесь первый кроссовер — JAC JS3, который можно взять за 1 329 300 рублей. Это, как и в случае с BAIC U5 Plus, редкое, но очень интересное предложение. Ведь по такой цене готовы отдать машину в топовом исполнении Luxe CVT — то, что по РРЦ торгуется за 1,9 млн. Как вы наверняка поняли из названия комплектации, паркетник оснащен вариатором, агрегатированным с 1,6-литровым атмосферником на 109 сил. Ведущие колеса у этой модели могут быть только передние.

В плане оснащения — никаких сюрпризов и роскоши. Разве что однозонный климат-контроль вместо кондиционера. Гарантия — как и у первых двух «китайцев»: 5 лет или 150 тыс. км пробега.

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Livan X3 Pro — от 1 337 000 ₽

Добавив 10 тысяч целковых, можно обзавестись кроссовером Livan X3 Pro в старшем исполнении Luxury, чья рекомендованная розничная цена составляет 1 889 900 рублей. И если Jetta VA3 базируется на разработках «Фольксвагена», то в основе Livan X3 Pro лежит Geely — читай, технологии Volvo. Чем не повод присмотреться к этой модели, если «донашивать» автомобиль за кем-то не хочется категорически?

Итак, «Ливэн». Полуторалитровый мотор на 103 л.с., вариатор, передний привод. Оснащение аналогичное тому оборудованию, которым могут похвастать предыдущие модели из нашего списка. Гарантия — тоже: 5 лет или 150 тыс. км от производителя.

...Подводя итог, еще раз подчеркнем, что в обзор портала «АвтоВзгляд» вошли самые доступные модели, имеющиеся на сегодняшний день в популярных интернет-сервисах с объявлениями о продаже новых автомобилей. Естественно, цены на машины в зависимости от автосалонов, регионов и честности продавцов, могут отличаться. Но как бы то ни было, ясно одно: кто ищет, тот всегда найдет. И приобрести иномарку без пробега вполне реально, имея даже всего 1,4 млн. рублей.