Haval объявил сроки начала российских продаж нового H9

На минувшем автосалоне в Пекине, который прошел в апреле, компания Great Wall, объединившая на одном стенде собственные модели и машины дочерних марок Haval, Tank и Ora, показала Haval H9 второго поколения. А теперь озвучила сроки появления сменившего генерацию внедорожника в России.

При длине 4950 мм, ширине 1960 мм, высоте 1930 мм и колесной базе 2850 мм новинка стала просторнее предшественника, что позволило выпустить не только пяти-, но и шестиместную версию модели с тремя рядами сидений — при двух сложенных задних рядах объем багажника увеличивается до 1598 л.

В оснащение машины, облик которой выдержан в «геометричном» стиле компактного кроссовера Raptor и современных моделей Haval в целом, включены 10,2-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедиа с 14,6-дюймовым тачскрином, панорамная крыша, набор USB-портов (два спереди и два сзади), 3-зонный климат-контроль, передний и задний парктроники, 4 камеры кругового обзора, ADAS, внедорожный круиз-контроль и другое оборудование. Отдельно подчеркнуто, что управление аудиосистемой, климат-контролем, подогревом и вентиляцией сидений, режимами движения, а также настройками полного привода вынесены на физические клавиши.

В России Haval H9 предложат с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 218 л.с. и 380 Нм с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией или новым 2,4-литровым турбодизелем на 184 л.с. и 480 Нм в связке с 9-диапазонной АКП. Машина имеет автоматический полный привод, блокировку передних и задних дифференциалов в сочетании с пониженной передачей. Более подробная информация о модели будет объявлена ближе к старту продаж, намеченному на третий квартал 2024 года.