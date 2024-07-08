Последняя «классика»: тест-драйв LADA Niva Legend

Один из самых доступных, на уровне с наибюджетнейшей LADA Granta, автомобилей на российском рынке прямо сейчас — Niva Legend. Та самая, классическая, претерпевшая с 1977 года считанное число по большей части декоративных изменений. Та самая, что вообще, ни в каком виде, часовом поясе и времени суток в представлении не нуждается. Насколько же она, «Нива», сейчас актуальна? Понять это можно единственным методом — проб и ошибок. Методом примерки на себя. Чем и займемся. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Нет и не может быть сомнений: сумрачный советский гений в конце семидесятых крепко «обскакал» весь рукопожатный западный мир «на скиле». На выдумке, на чистом интеллекте, на грации помысла. Годков эдак на 20-25 обскакал: в СССР придумали кроссовер, когда это еще не было «мейнстримом».

Помните, как «Митсу» в золотые годы японского автопрома делала свой первый SUV? «Ну, нам нужен типа внедорожник, только поменьше, чтобы обеспечить комфортную эксплуатацию в городской среде», — так появился Pajero Pinin, который в прямом смысле слова представлял собой уменьшенную копию Pajero. Японцы просто сделали каждый узел меньше со всеми отсюда вытекающими последствиям и, в первую очередь, неподъемной ценой.

Петр Прусов, автор «Нивы», шагнул в вечность, показав всему человечеству будущее: компактный, но проходимый, маневренный, но полноприводный, одинаково актуальный и на асфальте, и на бездорожье автомобиль. А еще недорогая «Нива» (она же — Niva) стала хитом экспорта АВТОВАЗа. Он и сегодня обойдется потенциальному покупателю в условные 11 000 американских долларов: много ли аналогов.

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Поставим вопрос ребром: есть ли сегодня хотя бы один автомобиль в мире, способный конкурировать с NivaLegend в цене? Спойлер: нет. «Нива» — самый доступный автомобиль повышенной проходимости в мире. На бумаге — непревзойденно. Но, по традиции, имеются и «овраги».

Представляю, какой экстаз у моторизованных граждан в семидесятых и даже восьмидесятых вызывала «Нива». Круче же некуда! Однако с тех пор прошло несколько десятилетий, за которые весь «планетарный» изначально потенциал автомобиля подрастеряли: ее ведь глобально, согласно современным требования, так ни разу и не обновили, каждый раз допиливая «изначальное».

Черт возьми, в 2027 году машина отметит «полтинник», а чахлый мотор, «ручки в кучку» и неподражаемый вой трансмиссии — и ныне там. И перекрыть эти «фирменные» особенности не способен ни кондиционер, ни потрясная, на зависть всем без исключения «китайцам», подвеска, ни выдающийся по своему удобству и фунционалу форм-фактор.

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Прямо сегодня, разъезжая на «Ниве» по Москве, наиболее загруженному городу России, получаешь только удовольствие: насколько же круто себя чувствует в этой толкотне компактный, но маневренный и полноприводный автомобиль!

Позволю себе крамолу: 15 000 камер фотовидеофиксации сделали москвичей очень вежливыми водителями, поэтому скорость потока редко превышает 80 км/ч. А на этом отрезке у «Нивы» все в полном порядке. Проблемы начинаются дальше.

На трассе фатально не хватает передач в коробке: шестой, а лучше и седьмой. Для нормального движения вне городской черты, нужно разгоняться хотя бы до 90 км/ч, но трансмиссионные шумы уже переходят все грани разумного. От «оркестра» в составе двигателя, коробки, раздатки и бонусов, вроде свиста тормозов и прочего скрежета, начинает раскалываться голова.

Любому обладателю любой иномарки к такому обращению непросто будет привыкнуть. Сотни страниц исписано насчет езды по бездорожью, но ведь до «целебной грязи» нужно еще доехать. «Нива» — это для крепких духом, тут не поспоришь. Дополняет общую картину датчик уровня топлива.

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Проблема, которую не смогли победить за 50 лет производства: водитель «Нивы» что в 1977, что в 2024 году не знает, сколько у него осталось горючего в баке. Датчик неистово лжет, стрелка скачет, а стоит припарковать автомобиль на пригорке — зажигает лампу.

Показалось, что во дворе слили бензин! Но показалось. Расход высок, не менее 12-15 литров, поскольку мотор постоянно приходиться крутить, а бак — крошечный, сорокалитровый. Понимаете, почему у наших отцов в гараже всегда была канистра?

Элегантность решения, открывающего багажник, как и отдельный бачок омывателя для заднего стекла — темы для беседы, но эффект от единственного положения руля, делающего удобную посадку водителя недоступной роскошью — однозначный отягчающий фактор.

У «Легенды», кстати, неплохие, вполне удобные кресла, от которых не болит спина, но расположиться в них и без искривления позвоночника проехать хотя бы 100 км — не вышло. Может быть, плохо старался? Хотелось бы задать дизайнерам пару вопросов насчет подстаканников: покажите, пожалуйста, тару, на которую был рассчитан этот инженерный кульбит!

Самостоятельно подобрать не удалось. Зато у нее неплохой, вполне вместительный грузовой отсек, а пассажир заднего ряда не чувствует себя лишним на этом празднике жизни. Даже проход «на галерку» — словно укор всем остальным трехдверным!

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Самое, пожалуй, забавное и удивительно в этом автомобиле — осадочек, который остается. И осадочек этот очень неоднозначный. С одной стороны — сложно преувеличить моральную старость и неактуальность машины на современной дороге. «Нива» не отвечает ни одному сегодняшнему требованию к личному авто: она шумная, прожорливая, медленная и архаичная.

С другой — «Нива» нравится и запоминается буквально с первых минут знакомства: это настоящий «ламповый» автомобиль, на котором хочется ездить ради самого факта управления транспортным средством — такого самого «драйва». С «Нивой» интересно и весело, они приносит эмоции, которых напрочь лишены все без исключения современники.

Она чуточку больше, чем автомобиль: не даром же старики всегда считали машину членом семьи, наделяя вполне человеческими чертами. Она — как раз такая, ни добавить — ни убавить: характерная, с требованиями, со своим личным мнением и своими же повадками. «Нива» — крутая тачка? Да не то слово! Хочется «Ниву»? Еще бы!