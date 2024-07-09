Дилеры предупредили о резком подорожании новых автомобилей в России

Некоторые эксперты говорили в начале года, что если в 2024-м новые автомобили и будут расти в цене, то постепенно — без резких и ощутимых скачков. До сих пор так и происходило. Но совсем скоро нас ждет серьезное подорожание, обусловленное сразу несколькими факторами.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, выступая на пресс-конференции РОАД, выразил мнение, что новые машины сильно подорожают в России уже осенью. Во-первых, из-за валютных скачков (рубль в это время года традиционно падает), а во-вторых, из-за ожидающегося повышения ключевой ставки. Иные эксперты предполагают, что она может вырасти до 20%, подтолкнув кредитную ставку аж до 35%.

Подвели во время пресс-конференции и итоги продаж — за первые полгода 2024-го. Так, с января по июнь россияне приобрели 3 988 000 легковых автомобилей (новых и подержанных). В РОАД ожидают, что по итогам 12 месяцев суммарный объем двух рынков достигнет 8,65 млн. единиц. Если же смотреть в денежном выражении, то это 6,93 трлн. рублей за полугодие и порядка 15,6 трлн. за весь год.