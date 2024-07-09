Все нормально, падаем: чего ждать дальше от российского рынка новых автомобилей

Поведены итоги продаж легковых автомобилей за июнь. Честно сказать — так себе итоги, господа присяжные заседатели. Падение, начавшееся в апреле, благополучно продолжается. Тема, конечно, грустная, но портал «АвтоВзгляд» нашел в себе силы обратиться к ней еще раз.

Росстат сподобился опубликовать данные о майском промышленном производстве в России. По легковым автомобилям падение составило 31%. И дело не совсем не в том, что май — короткий месяц, перенасыщенный праздниками. В этом году в нем оказалось 20 рабочих дней, а в апреле — всего на два больше. Нет, это спрос падает — вот где собака порылась. Подрываются основы реальной экономики, до которой нашим доморощенным экономистам как до лампочки. Они же все монетаристы, на США равняются.

Духоподъемно, но бессмысленно

Теперь перейдем к другой беде, нарисовавшейся столь же явственно. Тенденция к сокращению продаж торжествует, как злые мавры в замке Памбе. Согласно данным агентства «Автостат» рынок легковых автомобилей в июне просел на 2,2% по сравнению с майским, результаты которого были, в свою очередь, на 7,2% хуже апрельских. Падение же в апреле составило 6,5% относительно мартовского.

Фото: globallookpress.com

В виду столь неприятных цифр естественной реакцией со стороны экспертов, пытающихся излучать оптимизм несмотря ни на что, стал поиск положительных моментов в сугубо отрицательной ситуации. Вот, говорят они 8534 Момент истины: российский авторынок определяется со своим будущим Российские и зарубежные компании покажут на СТО Expo больше, чем когда-либо нам, что вы рыдаете? В июне наши сограждане купили в 1,5 раза больше новых легковушек по сравнению с тем же месяцем прошлого года, и рост продаж не прерывается с самого начала года. О чем плач-то?

При нормальном развитии рынка — да, сравнивать надо не с предшествующим месяцем, а именно с прошлогодним. Но это не работает, когда автопром выползает из глубокой... ой, простите, из глубокого провала. Тут уже действует эффект низкой базы (Аркадий, не говори красиво!) Так что сравнивать с 2023 годом хоть и духоподъемно, но бессмысленно. Ведь еще лучше примериться к итогам 1913-го — взлет вообще покажется умопомрачительным.

Ну и чтобы совсем расстроиться. Рост марта 2024-го к марту 2023-го — 109,4%, апреля к апрелю — 81,2%, мая к маю — 76,2%. И, как уже было сказано, июня к июню — 50,9%.

Фото: globallookpress.com

Управленческий кретинизм

Но с другой стороны — чему расстраиваться? Ведь оно давно было понятно, что чиновники просто измываются над автомобильным рынком России, и стагнация себя долго ждать не заставит. 29066 Доллар — все: как новые жесткие санкции США повлияют на российский авторынок Эксперт объяснил, как новые санкции США отразятся на импорте машин в Россию

— Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?

— Предсказанные, — сказал Роман.

— Именно, сэр Ойра-Ойра! Именно предсказанные!

Удивительно другое — как наше народонаселение вообще выдерживает управленческий кретинизм, последствия которого очень точно описал эксперт автобизнеса Александр Усольцев: «Примерно 45-50% россиян имеют доход от 45 тысяч рублей в месяц и выше. То есть 500 долларов и выше. Условно средняя цена „Лады“ — $15 000. То есть она стоит 30 месячных доходов среднего россиянина... График показывает, сколько недель зарплаты среднестатистическому американцу приходится выкладывать за среднестатистический новый автомобиль — сегодня 38 недель = 8 месяцев. В России, напомню, 30 месяцев для новой LADA и получается 70 месяцев для средней стоимости нового а/м сегодня. Конечно, „не так катастрофично“, но отдать в 9 раз больше собственного труда за в среднем менее качественный автомобиль в разрезе модел-микса нашему населению придется».

Фото: globallookpress.com

Соломинка, сломавшая спину верблюду

Выводы эксперта в комментариях, как говорится, не нуждаются. Рынок останется столь же парадоксальным, пока антимонопольные структуры будут раздумчиво чесать репу вместо конкретной работы по регулированию цен, и пока чиновники не займутся всерьез развитием отечественной производственной базы. Пока же они с восторгом играют в бюрократические игры, под видом борьбы за локализацию, плодя лишь инструкции и циркуляры.

Конечно, и те, и другие — красавцы. Не менее прекрасны производители — как отечественные, так и китайские (других значимых на рынке России просто нет), с упоением вздувающие цены на свою продукцию. Но последней соломинкой, сломавшей спину верблюду, стали действия Центробанка, главу которого весь цивилизованный мир считает за финансового гуру.

При той дикой разнице в доходах и ценах российские водители выживали только за свет кредитов. Однако ключевая ставка, определяющая уровень тяжести потребительских кредитов, резко скакнула вверх и возвращаться в более-менее приемлемые рамки не собирается. Более того, сотрудник Банка России Юрий Туринов считает, что в ближайшее время возможно повышение ключевой ставки до 20%, что подтолкнет кредитную ставку к 35%. Вот тогда заживем!