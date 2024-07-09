Стала известна стоимость российского пикапа Sollers ST8

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге на стенде Ульяновской области состоялась премьера грузовичка Sollers ST8 — он стал вторым пикапом в гамме марки «Соллерс». И первым, который будут производить не во Владивостоке.

Новинка представляет собой обрусевший JAC T8 — китайский пикап под брендом Sollers предложат в России с 2,0-литровым 130-сильным дизелем и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Агрегаты уже производятся на заводах группы «Соллерс» в Елабуге и Заволжье. Рамный пикап получит полный привод с «понижайкой».

Сборку автомобиля наладят не во Владивостоке, как предполагалось, а на индустриальной площадке Ульяновского автозавода. До конца 2024 года выпустят пробную партию, а в 2025-м стартует производство по схеме полного цикла. Что же касается начала продаж, то оно намечено на первый квартал следующего года.

Точные цены раскроют ближе к выходу модели на рынок, однако известны ориентировочные. Так, по данным Mash, Sollers T8 будет стоить от 3 млн. рублей — машина окажется дороже JAC T8, но для российской модели обещают ряд улучшений, которые смогут оправдать более высокий прайс.