Конкуренция, утильсбор, спецпредложения: что будет дальше с ценами на новые китайские авто

Два года назад, когда китайские автопроизводители начали активную экспансию на российский рынок, эксперты говорили, что чем больше брендов зайдет в нашу страну, тем лучше будет для потребителя, поскольку жесткая конкуренция вынудит их снижать цены. Но прошло время, а прайсы на «поднебесные» машины до сих пор многих шокируют. Так значит ли это, что ждать снижения стоимости уже не приходится? На сей вопрос ответили эксперты портала «АвтоВзгляд».

Китайские автобренды заняли уже 57% российского рынка новых автомобилей, охватив практически все сегменты. В «официальной» продаже можно отыскать как бюджетные модели (скажем, Changan Alsvin или Jetta VA3), так и очень дорогие — взять, к примеру, тот же Mengshi M-Hero 917. Конкуренция с каждым годом, да даже месяцем, становится все жестче. Но прайсы опускаться не спешат — глобально, если не учитывать ограниченные спецпредложения, они только растут.

И, вероятнее всего, продолжат расти — сказал на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» и газеты «МК» генеральный директор Autospot, онлайн-сервиса по продаже и обслуживанию автомобилей, Денис Проскурин. По его словам, в первой половине года цены на новые китайские машины снижались — потому что «поднебесные» марки боролись за покупателя. И такая тенденция могла бы наблюдаться и дальше, но российские власти приняли решение об увеличении ставок утилизационного сбора, что неизбежно повлечет за собой повышение стоимости машин.

Теоритически спасти ситуацию и предотвратить резкий рост цен на китайские автомобили могла бы корректировка ключевой ставки ЦБ: если бы ее опустили, то кредиты стали бы доступнее, а значит, больше россиян смогли бы позволить себе машину из автосалона. Но это произойдет едва ли. Куда выше вероятность, что ставку в обозримом будущем, напротив, поднимут.

Руководитель отдела развития франшизы международной сети Fit Service Александр Яско, также выступавший на нашей онлайн-конференции, добавил, что говоря о ценах на новые автомобили, важно учитывать и ряд других факторов — таких, как стоимость сырья и логистики. И то, и другое тоже с каждым годом становится дороже, что негативно сказывается на итоговом прайсе машины. Поэтому, по его словам, единственное, на что могут рассчитывать покупатели, ожидающие снижения цен — это акции.

А подробнее об этом и других аспектах покупки и обслуживания китайских автомобилей в 2024 году — в видеозаписи онлайн-конференции, которую можно найти здесь.