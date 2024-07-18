Конкуренция, утильсбор, спецпредложения: что будет дальше с ценами на новые китайские авто

Китайские автобренды заняли уже 57% российского рынка новых автомобилей, охватив практически все сегменты. В «официальной» продаже можно отыскать как бюджетные модели (скажем, Changan Alsvin или Jetta VA3), так и очень дорогие — взять, к примеру, тот же Mengshi M-Hero 917. Конкуренция с каждым годом, да даже месяцем, становится все жестче. Но прайсы опускаться не спешат — глобально, если не учитывать ограниченные спецпредложения, они только растут.
И, вероятнее всего, продолжат расти — сказал на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» и газеты «МК» генеральный директор Autospot, онлайн-сервиса по продаже и обслуживанию автомобилей, Денис Проскурин. По его словам, в первой половине года цены на новые китайские машины снижались — потому что «поднебесные» марки боролись за покупателя. И такая тенденция могла бы наблюдаться и дальше, но российские власти приняли решение об увеличении ставок утилизационного сбора, что неизбежно повлечет за собой повышение стоимости машин.
Теоритически спасти ситуацию и предотвратить резкий рост цен на китайские автомобили могла бы корректировка ключевой ставки ЦБ: если бы ее опустили, то кредиты стали бы доступнее, а значит, больше россиян смогли бы позволить себе машину из автосалона. Но это произойдет едва ли. Куда выше вероятность, что ставку в обозримом будущем, напротив, поднимут.
Руководитель отдела развития франшизы международной сети Fit Service Александр Яско, также выступавший на нашей онлайн-конференции, добавил, что говоря о ценах на новые автомобили, важно учитывать и ряд других факторов — таких, как стоимость сырья и логистики. И то, и другое тоже с каждым годом становится дороже, что негативно сказывается на итоговом прайсе машины. Поэтому, по его словам, единственное, на что могут рассчитывать покупатели, ожидающие снижения цен — это акции.
А подробнее об этом и других аспектах покупки и обслуживания китайских автомобилей в 2024 году — в видеозаписи онлайн-конференции, которую можно найти здесь.