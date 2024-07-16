Дискуссии на тему очередного повышения ставок утилизационного сбора на автомобили закончились достаточно предсказуемо: Минпромторг официально обнародовал параметры грядущей новеллы. Итогом станет очередной рост цен на авторынке. Как ни странно, в выигрыше окажется не только АВТОВАЗ но и некоторые китайские производители.

Минпромторг наконец предъявил общественности конкретные цифры грядущего резкого повышения ставок утильсбора на все продающиеся в России машины. Ведомство намерено в 2024-м увеличить его сразу на 70-85%. А затем «индексировать» на 10-20% каждый год вплоть до 2030-го. Эта участь ждет фактически любой новый транспорт, продающийся на отечественном рынке.

Основную же массу автомобилистов страны затронет повышение «утиля» на легковые ТС. Самая популярная категория таких машин — с объемом двигателя 1-2 литра. Они уже до конца 2024-ого начнут облагаться повышенным до 556 200 рублей (с нынешних 300 000 руб.) утильсбором. Произойдет это как ожидается, в октябре месяце. А затем с 2025 года эту «подать» поднимут еще на 20%. После чего она составит 667 400 «деревянных» за машину. А к 2030 году утильсбор для этой категории ТС вырастет до невообразимых (по крайней мере пока) 1,17 млн. руб.

Главным лоббистом очередного (теперь уже грозящего стать хроническим) повышения утильсбора стал глава АВТОВАЗа Максим Соколов. Именно он несколько месяцев назад сделал ряд громких заявлений о необходимости этой меры. Мол китайские автопроизводители демпингуют в России, отбирая клиентов и денежки у исконно-посконного АВТОВАЗа. Причем его совершенно не смутил от факт, что средняя цена нового ТС на отечественном рынке уже давно перевалила за 3,5-миллионную отметку, а даже самая дорогая тольяттинская продукция как минимум на миллион дешевле.

То есть машины LADA практически не пересекаются с подавляющей частью представленной у нас продукции китайского автопрома. Не важно: китайцы демпингуют и точка! Надо их за это «к ногтю» повышенным утильсбором. Что на практике означает: сделаем «китайцев» настолько дорогими, что люди будут вынуждены отказаться от них и пересесть на LADA!

Фото globallookpress.com

Хотя, например, сейчас условный китайский одноклассник-конкурент автомобиля LADA стоит в КНР порядка 1 млн. рублей (если перевести юани в российскую валюту). А в салоне нашего дилера за него же просят свыше 2 млн. Почти 70% такой наценки приходится на оплату таможенных пошлин и действующего утильсбора. Казалось бы: идеальные условия для конкуренции отечественного автопрома с иностранным. Ан нет: все равно «плохие условия» и «демпинг»! Это, разумеется, версия АВТОВАЗа и его лоббистов в Госдуме и правительстве.

При этом никто из государственных мужей даже не пытается спросить у менеджмента российского автогиганта: как так, при гораздо более низких зарплатах у российских рабочих чем у их китайских коллег, а также при в разы более дешевых сырье и энергии чем там, наш автопром умудряется делать гораздо более дорогие авто чем конкуренты из Поднебесной?

Объяснения, что у них, мол, там гораздо большие масштабы производства и автомобилей, и автокомпонентов в этом разрезе вопроса уже явно «не прокатывают». Никакое снижение себестоимости за счет увеличения масштабов выпуска не «перебьет» фактор по-настоящему дешевых ресурсов.

Анекдот утверждает, что у нас «место такое». Нам же видится, что на самом деле не «место», а «люди такие». Точнее — мышление: зачем повышать экономическую эффективность производства, когда можно взять и поменять под свои хотелки весь рынок — с помощью того же утильсбора..

Фото globallookpress.com

— Сейчас доля утилизационного сбора в цене машины составляет в среднем 10-15%. Его повышение вдвое поднимет среднюю розничную стоимость автомобилей на 10-15%. После этого, вследствие суммы факторов, спрос на импортные автомобили скорее всего снизиться на 20-30%. Надо иметь в виду, что утильсбор, по его идее, не должен влиять на цену автомобилей, произведенных на территории Союзного государства России и Белоруссии. Правительство компенсирует его локальным производителям. Поэтому на конечной розничной цене таких ТС отражается разве что увеличение расходов автопроизводителя на свое кредитование — поскольку утильсбор компенсируется с известным лагом во времени, — полагает руководитель управления продаж и маркетинга бренда VGV Максим Железняк.

Таким образом в ближайшей перспективе бенефициарами лоббистских усилий АВТОВАЗа имеют все шансы стать еще и некоторые китайские автобренды — те, кто заранее подсуетился и потратился на организацию собственного производства в России или Белоруссии. Только они смогут продолжить «демпинг» — выражаясь в терминах лоббистов АВТОВАЗа — на российском рынке, пользуясь компенсацией утильсбора от правительства. Среди таких счастливчиков можно назвать, бренды Haval (с заводом в Тульской области), белорусские Belgee и VGV, «Москвич». Также отчасти выиграет «букет» брендов и марок, собираемых на калининградском «Автоторе». Ну а всем прочим «китайцам» в России придется тупо подорожать примерно на 360 000 рублей только в 2025 году.

Ни к уходу из России, ни к судорожному строительству заводов на нашей территории грядущее повышение «утиля» китайских автопроизводителей явно не подтолкнет. Скорее всего вместо этого текущая средняя цена нового легкового автомобиля на отечественном рынке вырастет с нынешних 3,6 млн. рублей до 4 млн. рублей. На таком фоне на анонсированное недавно топ-менеджерами АВТОВАЗа очередное (и явно не последнее) повышение цен на LADA никто и внимания не обратит. Клиент заплатит за все!