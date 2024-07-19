Компактный кроссовер Hongqi HS3 получил гибридную версию

Китайская компания Hongqi вывела на российский рынок компактный кроссовер HS3 совсем недавно — в конце июня. У нас он предлагается с двумя бензиновыми двигателями, а в КНР уже доступна совершенно новая модификация с гибридной силовой установкой.

Правда, пока только в Китае

Hongqi HS3 PHEV имеет бензиновый 1,5-литровый турбомотор с электродвигателем в сочетании с аккумуляторными блоками CATL. Максимальная мощность силовой установки достигает 166 л.с. «Официальный» запас хода на электротяге составляет 115 км, а полный — 1100 км. Более детальные характеристики не раскрываются.

Из отличий в дизайне — только шильдики PHEV на кузове. А в салоне из перемен — новое оформление цифровой панели приборов, на которой отображаются режимы работы гибридного агрегата.

В России, напомним, под капотом переднеприводной версии Hongqi HS3 располагается 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. с 7-ступенчатым «роботом». Полноприводная модификация вооружена уже 2,0-литровым турбированным агрегатом мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Перспективы PHEV-варианта на российском рынке пока не ясны. А в Китае гибридный кроссовер HS3 выйдет в продажу в августе.