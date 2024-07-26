Chevrolet представил 1065-сильный Corvette ZR1

Новый Corvette ZR1 «вооружили» 5,5-литровым двигателем V8 с плоским кривошипом и двумя турбинами, что позволило снять с мотора 1065 л.с. мощности и 1121 Нм крутящего момента. Агрегат лишен гибридной составляющей — получить выдающиеся показатели удалось за счет масштабной модернизации движка.

Мотор сочетается с усиленной 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом. По мощности новинка превосходит суперкары Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto, McLaren 750S, Pagani Huayra и Mercedes-AMG One, поскольку двигатель нового ZR1 стал самым производительным V8 за всю историю американского автопрома.

Фото: Chevrolet

Суперкар оснастили карбон-керамическими тормозами, а также новым аэродинамическим обвесом из углепластика, который существенно увеличил прижимную силу. Переработанные кузовные панели оптимизированы для улучшения охлаждения агрегатов, а наиболее агрессивный вариант обвеса предложен в качестве опционального пакета ZTK за доплату. Заявлено, что на максимальной скорости обвес генерирует 544 кг прижимной силы.

Динамические характеристики пока не раскрыты, но на презентации было заявлено, что, во-первых, Corvette ZR1 не получит электронный ограничитель скорости, а во-вторых, сможет легко разгоняться до 350 км/ч как минимум.

Новый Chevrolet Corvette ZR1 встанет на конвейер завода General Motors в Боулинг-Грине (штат Кентукки) в следующем году. Цены неизвестно, но «заряженная» модель будет стоить дороже версии Z06, за которую просят от 110 100 долларов (около 9,5 млн. рублей). Примерно за те же деньги (около 10 млн. целковых) в России сегодня можно купить подержанные кабриолеты и купе Z06 — с пробегом до 60 000 км.