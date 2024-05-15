Польза или «понт»: для чего на капот автомобиля наносят черные полоски

Вы наверняка видели в транспортном потоке машины с парой продольных полосок на капоте, которые в большинстве своем бывают черными и реже — белыми. Смеем заметить, что такое украшательство — не просто декорация. Подобный «улучшайзинг» несет в себе определенный смысл. Не верите? С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

У некоторых автомобилей полосы бывают не только на капоте, но и на крыше, и даже на крышке багажника. В простонародье такую разлиновку называют гоночной. Вот только быстрее от этих линий, подчеркивающих стремительный облик кузова, машина, увы, не поедет. Особенно, если подобный «тюнинг» красуется на старенькой, невыдающейся иномарке или того хуже — видавших жизнь «Жигулях».

Впрочем, не удивляйтесь, но ряд автостроителей предлагает окраску кузова продольными полосками как дополнительную опцию, за которую придется раскошелиться. Скажем, Ford для своего Mustang или Chevrolet для Camaro и Corvette. Неужели автовладельцы доплачивают лишь за стиль? Не только! Справедливости ради стоит сказать, что с цветной разлиновкой машина действительно выглядит агрессивнее, привлекая внимание окружающих. Но ее тайный смысл заключается совсем в другом.

Впервые такой декор появился в середине 60-х годов в Америке в эпоху расцвета гоночной серии класса GT и Prototype. А после тренд перенял едва ли не весь цивилизованный мир, столь рьяно осваивающий тогдашний автоспорт. Окрас полос разнился в зависимости от стран-участников, что позволяло определять в веренице болидов на треке конкретно взятую команду.

Фото globallookpress.com

Более того: линии на капоте автомобиля помогали пилоту, выполняя роль ориентира относительно движения по гоночной трассе. Особенно в случае непреднамеренного разворота, ухудшения видимости, связанной с изменением погодных условий, а также задымления и аварий, дезориентирующих «рулевого». Проще говоря, полоски визуально способствовали гонщику оперативно вернуть машину на позицию.

Впоследствии цвета этих полос смешались и наносились «кто во что горазд», а в ряде случаев исчезли в гоночных дисциплинах и вовсе. В современном же автопроме разлиновка — не более, чем модный тренд, дань чести и уважения истории автоспорта. Сегодня ее предлагают для своих машин (преимущественно с мощными моторами и спортивными амбициями) не только сами производители, но и всевозможные тюнинг-ателье.

Впрочем, владелец абсолютно любого автомобиля может нанести подобные полосы на кузов и самостоятельно, либо обратившись в ближайший детейлинг-центр. Стоит услуга оклейки виниловой пленкой сущие копейки, а вот для последующей перепродажи наверняка добавит к ценнику авто еще пару десятков тысяч. Но это не точно...