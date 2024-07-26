Самым качественным кроссовером в Китае назвали модель, которая продается в РФ

Опубликован рейтинг качества автомобилей China Automobile Quality Ranking — в него вошли самые надежные машины, представленные на рынке КНР. Но, что самое интересное, в список попали и те модели, которые официально продаются в России.

Автомобили оценивали по методике Комитета по управлению стандартизацией КНР и ряда авторитетных исследовательских институтов страны. Чтобы занять верхние позиции в рейтинге самых качественных моделей, «испытуемым» нужно было набрать как можно меньше баллов.

Средний показатель в сегменте компактных кроссоверов по итогам тестов составил 183 очка. С результатом в 151 балл лидером класса стал GAC GS3, который опередил конкурентов в лице Changan CS35 Plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3 и многих других автомобилей, в том числе представленных в России.

Напомним, в нашей стране GAC GS3 официально дебютировал в начале июня. Кроссовер имеет 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 170 л.с. и 270 Нм, 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением и передний привод. Стоит компактный SUV в России от 2,29 млн. рублей без учета скидок по спецпредложениям.