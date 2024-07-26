Jetour T1, который ждут в России, засветился на тестах в Китае

Так называемые фотошпионы засекли на улицах Китая экспортную версию компактного кроссовера Jetour T1. Как ожидается, именно в таком виде модель доберется до российского рынка в начале следующего года.

О том, что Jetour намерен развивать «внедорожную» линейку T в России, представители бренда объявили еще весной, во время презентации кроссовера T2. И следующей моделью этого семейства станет компактный T1: в Китае он под именем Shanhai дебютировал на автосалоне в Пекине, а сейчас компания приступила к тестовым испытаниям экспортной версии, ориентированной в том числе на наш рынок.

По части оформления экстерьера и интерьера T1 напоминает T2 — с поправкой на отдельные элементы. Что же касается оснащения и силовых агрегатов машины «для других стран», то тут информации пока нет. Известно лишь, что версий будет две: бензиновую привезут в Россию в первом квартале 2025-го, а гибридную — в четвертом. Следовательно, и детальные характеристики, вероятнее всего, появятся не раньше конца 2024-го.

Напомним, что Jetour T2 продается у нас сейчас в единственной модификации с 245-сильным турбомотором на два литра, семиступенчатым «роботом» и полным приводом. А вот комплектаций две: младшая без учета скидок по спецпредложениям стоит 3 759 000 рублей, старшая — 3 999 000.