Jaecoo объявила сроки начала российских продаж компактного кроссовера J5

Российское представительство Jaecoo раскрыло кое-какие подробности о новинке. Так, мы узнали, что длина колесной базы J5 составит 2620 мм, а его дизайн выполнят в фирменной стилистике «Вдохновение природы». Порадует дебютант и оснащением: для него заявлено «множество инновационных опций», которые, как говорят в компании, нехарактерны для моделей этого класса.
Что касается силовых агрегатов, то у кроссовера будет несколько модификаций: исполнения с классическими ДВС, вариант с гибридной силовой установкой (HEV), а также полностью электрическая (BEV) версия. Привезут ли в Россию все или только самые перспективные, пока неясно.
О том, что Jaecoo J5 выйдет на отечественный рынок и случится это уже в 2025 году, сообщает RG.ru со ссылкой на российский офис бренда. Но, вероятно, все подробности о модели, ориентированной на нашу страну, представители марки раскроют позже — ближе к запуску.