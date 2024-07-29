Jaecoo объявила сроки начала российских продаж компактного кроссовера J5

На сегодняшний день марка Jaecoo, являющаяся суббрендом Chery, предлагает в России две модели: кроссоверы J7 и J8. Но в обозримом будущем продуктовый ряд пополнит еще один SUV — компактный паркетник под названием J5.

У новинки будет несколько модификации: бензиновая, гибридная и электрическая

Российское представительство Jaecoo раскрыло кое-какие подробности о новинке. Так, мы узнали, что длина колесной базы J5 составит 2620 мм, а его дизайн выполнят в фирменной стилистике «Вдохновение природы». Порадует дебютант и оснащением: для него заявлено «множество инновационных опций», которые, как говорят в компании, нехарактерны для моделей этого класса.

Что касается силовых агрегатов, то у кроссовера будет несколько модификаций: исполнения с классическими ДВС, вариант с гибридной силовой установкой (HEV), а также полностью электрическая (BEV) версия. Привезут ли в Россию все или только самые перспективные, пока неясно.

О том, что Jaecoo J5 выйдет на отечественный рынок и случится это уже в 2025 году, сообщает RG.ru со ссылкой на российский офис бренда. Но, вероятно, все подробности о модели, ориентированной на нашу страну, представители марки раскроют позже — ближе к запуску.