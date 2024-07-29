JAC готовит для России новые версии пикапа T9

Продажи пикапа JAC T9 стартовали в России минувшей весной. Модель дебютировала у нас в единственной и богато оснащенной версии, но в ближайшие месяцы компания обещает вывести на отечественный рынок новые исполнения своего «грузовичка» — более доступные.

Как сообщил порталу Drom руководитель российского представительства JAC Виктор Нащанский, если сейчас модель доступна только с бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, то скоро появится модификация с этим же агрегатом, но механической трансмиссией. В планах также вывод на рынок пикапа с дизелем и «автоматом». А еще, по словам топ-менеджера, версия с МКП получит новый дизайн кузова.

Точных сроков презентации новинок и очередности их премьер не обозначено, но заявлено, что обе модификации T9 должны появиться в России до Нового года. Сколько они будут стоить, тоже пока неизвестно.

Напомним, сейчас в России JAC T9 продается в единственной комплектации Explore (на момент дебюта она называлась Luxury) с двухрядной 5-местной кабиной. За вариант с 224-сильным мотором и АКП дилеры просят 3 399 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям.