Дилеры раскрыли цены нового Haval H9 в России

Внедорожник Haval H9 второго поколения дебютировал на автосалоне в Пекине этой весной, а старт продаж новой модели на российском рынке намечен только на 9 августа. Тем не менее, машины уже начали появляться в шоу-румах дилеров, причем — с ценниками.

По информации телеграм-канала «Китайские автомобили», ссылающегося на информацию от дилеров Haval, в продажу в первое время будут поступать внедорожники из КНР — на заводе в Тульской области производство нового H9 наладят позже.

Модель предложат в четырех комплектациях: за базовую попросят 4 299 000 рублей, за средние — 4 599 000 и 4 899 000 рублей, за топовую — минимум 5 299 000. Пока детальной информации о наполнении версий и их отличиях нет, но ждать осталось недолго: вероятнее всего, оснащение полностью раскроют в день старта продаж 9 августа.

Зато достоверны технические параметры новинки. В России Haval H9 будет доступен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 218 л.с. (380 Нм) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией или новым 2,4-литровым турбодизелем на 184 л.с. (480 Нм) в связке с 9-диапазонной АКП. Машина имеет полный привод, блокировку передних и задних дифференциалов, а также пониженную передачу.