Сердечный выбор: тест-драйв пятидверного Suzuki Jimny

За последние два года российский рынок новых автомобилей разительно потускнел. Шустрые китайцы быстро оккупировали вакантные места, подтянув число «официальных» марок к прежнему показателю, но предложить нашему брату привычную разнородность они не смогли. Да и как, если все их бренды так или иначе между собой связаны: конструктивно, юридически, идеологически?.. Именно поэтому тест-драйв любой машины, не имеющей отношения к Поднебесной, воспринимается как настоящий праздник. Особенно, если она такая, как пятидверный Suzuki Jimny. Хотя и этот внедорожник, конечно, не без греха.

Вероятно, вы удивитесь, но Suzuki, несмотря на крайне враждебную политику японских властей по отношению к России, ручкой нам не сделала. Да, маркетинговые кампании приостановлены, поставки машин заморожены. Однако компания по-прежнему поддерживает нежную связь как со своими преданными клиентами, так и с партнерами-дилерами, заботливо помогая последним с «серыми» продажами.

Если на официальном сайте Suzuki красуются только две модели (Vitara и Jimny), то в шоу-румах можно отыскать много другой «экзотики» — скажем, компактвэн Ertiga, кроссовер S-Cross (более известный в России как SX4) с гибридной силовой установкой, хетчбэк Baleno, пятидверный Jimny. И именно с последним мне хотелось познакомиться больше всего. Старый добрый «Джимник», который выпускают уже больше полувека (дольше «Нивы», между прочим), впервые получил лонг-версию — согласитесь, интригует.

1/5

Подлил масла в огонь интереса и тот факт, что «растянутый» Suzuki Jimny, справив дебют в январе 2023-го в Индии, буквально взорвал местный рынок — как когда-то, в далеком 2016-м, это сделала Hyundai Creta с Россией. Очарованные потребители завалили производителя заказами, и это, в общем-то, 1382 Последняя «классика»: тест-драйв LADA Niva Legend Утрите слезы со сведенных олдскул, не все полимеры потеряны неудивительно. Разгуливай я в сари по улочкам Мумбаи или Дели, тоже заняла бы очередь. И вот почему.

Во-первых, автомобиль стал комфортнее и практичнее: его длина и колесная база подросли на 340 мм (до 3983 и 2590 мм соответственно), увеличился и багажник. Крупногабаритный груз в него по-прежнему не впихнешь, как ни старайся, но 200 литров с поднятыми спинками задних сидений или 330 литров с опущенными — это уже хоть что-то. Во-вторых, по субъективным ощущениям, «лонг» выглядит серьезнее — не так смешно и несуразно, как трехдверка. Словно маленький «Гелик», он привлекает куда больше внимания окружающих, чем даже новомодные «китайцы». Хотя, может, дело было в ярко-салатовом цвете нашей тестовой машины...

1/7

Так или иначе, самое важное, что Suzuki Jimny сохранил свои главные достоинства: раму, жестко подключаемый полный привод, неразрезные мосты на обеих осях, понижающую передачу. Любителям помесить на досуге грязь 4198 Китайский ковбой: тест-драйв внедорожника BAIC BJ40 «АвтоВзгляд» протестировал внедорожник BAIC BJ40 и делится своими восторгами переживать не о чем. Под капотом тоже не произошло никаких изменений — к счастью. Полуторалитровый атмосферник K15B на 102 силы (130 Н∙м при 4000 об/мин), появившийся в гамме с последней сменой поколений модели, считается весьма надежным. Агрегатируется он как с 5-скоростной «механикой», так и с 4-ступенчатым «автоматом» Aisin, но в «серой» российской продаже вариант с «ручкой» не сыскать — к нам везут только двухпедальные машины.

Разумеется, на асфальте новый «Джимник» ведет себя несколько иначе — все-таки он чуть крупнее и на сотню килограммов тяжелее трехдверки. Я бы сказала, что увереннее держит прямую, охотнее слушается руля, честнее отрабатывает дорожные неровности. Правда, на тех же «лежаках» скорость приходится сбрасывать почти в ноль — ну очень жестко отбивает у пустой машины задняя подвеска. Впрочем, это, учитывая класс модели — норма.

1/6

Нормой является и то смятение, в которое приводят как автомобиль, так и ее водителя загородные трассы. Как только стрелка спидометра пересекает отметку в 90 км/ч, связь «баранки» с колесами теряется, вынуждая рулевого сдвинуться в правый ряд. Хотя желание ехать в левом и так пропадает, ведь каждый раз, когда мимо пролетает более-менее крупная машина, ты, словив отдачу, начинаешь как безвольный маятник раскачиваться влево-вправо. Но, повторюсь, и это не откровение — такое поведение на шоссе вполне типично для «рамников».

С чем еще придется мириться владельцу Suzuki Jimny, так это с довольно посредственной шумоизоляцией и сильными вибрациями на холостых. Кого-то может озадачить и отсутствие русского языка в меню мультимедийки, хотя там все интуитивно понятно и с английским. Сам информационно-развлекательный комплекс, кстати, отзывчивый и расторопный, но однажды он меня все-таки подвел: на втором часу пробки под палящим солнцем безнадежно завис — вероятно, перегрелся.

Помимо мультимедийной системы, владельцу пятидверного Suzuki Jimny, прибывшего в Россию из Индии, доступны такие блага автомобильной цивилизации, как однозонный климат-контроль, круиз и камера заднего вида. Все. Обогревы сидений? Не предусмотрены — в Юго-восточной Азии, на которую ориентирована модель, такие опции не нужны. Впрочем, их всегда можно установить после покупки. На гарантию от производителя такой «апгрейд» повлияет едва ли — ее на «серые» машины все равно не дают.

1/5

Двоим даже крупным седокам, разместившимся на диване, в «Джимнике» будет комфортно, но скучно. С водителем, не сорвав голос, не поболтаешь (помните про шумоизоляцию, да?), USB-портов для «подпитки» гаджетов в дальней дороге у них нет. Как нет собственных подстаканников и дефлекторов климатической системы. Зато — раз уж заговорили о заднем ряду — механизм складывания спинок, если нужно увеличить объем багажника, предельно прост и не требует физической силы: с этой миссией справится не то что хрупкая девушка, а первоклассник.

Равно как и ученик начальной школы, японский «вездеходик» не досаждает своему «родителю» повышенным аппетитом. В самом что ни на есть смешанном цикле — с «бордовыми» московскими заторами и свободным «загородом» — удлиненный Suzuki Jimny потребляет под 8 литров на 100 км. Но если водить «по-пенсионерски», то есть плавно разгоняться и не нарушать скоростной режим, то расход вполне можно сбить до 7 литров.

Будет ли Suzuki Jimny разорять семейный бюджет? Вряд ли. Скорее всего, счастливому обладателю маленького «Гелика» придется серьезно потратиться лишь однажды — во время, собственно, покупки этой машины. Ведь стоит он, добирающийся до наших дилеров по «серым» каналам, ого-го. Если очень постараться и воспользоваться всеми возможными спецпредложениями, то можно отхватить авто за 3,7 млн. «деревянных». Но это — большая удача. Лучше закладывать 4 — 4,5 млн.

1/6

Стоит ли «Джимник» таких денег? Среднестатистический россиянин возразит, ведь для повседневной эксплуатации эта машина с учетом всех «азиатских» нюансов — вариант очень спорный. С другой стороны, она всегда была такой. Эту модель выбирали, выбирают и будут выбирать, что называется, не головой, а сердцем. И те, кто голосует за нее рублем, прекрасно понимают, зачем это делают.

И я их тоже понимаю. Suzuki Jimny — ламповый, аутентичный, незаурядный. И при всех своих условных недостатках он хорош не только на бездорожье, но и в городе. Автомобиль маневренный, компактный — то, что нужно для тесных парковок мегаполиса. И никакие бордюры ему не страшны: клиренс 210 мм, свесов фактически нет. А какая обзорность — владельцы машин, обвешанных со всех сторон камерами и датчиками, обзавидуются!

Но самое удивительное, что к этому внедорожнику не нужно привыкать. С первых же секунд знакомства возникает ощущение, будто его руль — продолжение твоих рук, а салон — уютный дом. А это нынче, в эпоху засилья безликих, бездушных и «сложносочиненных» машин из КНР, дорогого стоит.