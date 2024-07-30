Новый Haval H5 готовится к российской премьере

Парад новинок от компании Haval продолжается: сначала рестайлинговый Jolion, потом совершенно новый H3, следом — вторые поколения H9 и F7, теперь вот — вторая генерация H5. В июле этот внедорожник тихо представили в Чечне, а сейчас его впервые заметили на дилерской парковке в Москве. Вероятно, официальная презентация и старт продаж не за горами.

Можно было бы подумать, что новый H5, «пойманный» на столичной парковке — автомобиль, прибывший по «серой» схеме. Но, во-первых, российский офис Haval заявлял эту модель, когда говорил о премьерах 2024 года, а во-вторых, у машины «фирменные», а не дилерские номерные рамки — это указывает на то, что внедорожник принадлежит представительству.

Судя по всему, сейчас идет подготовка к запуску H5. И вряд ли он поступит в продажу в ближайшие пару месяцев, ведь на очереди у марки — вторые поколения H9 и F7, которые должны появиться у дилеров до конца августа. Но как бы то ни было, кое-какая информация об этой модели уже есть.

Так, мы знаем, что в России новинка будет доступна с полным приводом, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Двигатели — 2,0-литровый бензиновый мотор на 190 сил и 150-сильный «дизель» на 2 литра. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат». В оснащение войдут цифровая панель приборов, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, панорамная крыша, «теплые» опции и широкий перечень электронных ассистентов водителя.

Полноразмерный внедорожник, построенный на базе пикапа GWM Poer KingKong, при длине 5190 мм, ширине 1905 мм, высоте 1835 мм и колесной базе 3140 мм является самой крупной моделью в гамме Haval. Хотя при внушительном по объему багажнике она располагает всего пятью посадочными местами.