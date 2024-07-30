АВТОВАЗ планирует снова повысить цены на автомобили LADA

Российский автогигант в очередной раз пересмотрит прайсы своих моделей, причем случится это уже в августе. В середине месяца, как ожидается, будут скорректированы цены почти на все автомобили LADA — машины в основном подорожают, но не обойдется и без небольшого удешевления.

По информации «Журнала Авто.ру», ссылающегося на собственные источники в дилерских центрах, продавцы LADA уже получили новые прайс-листы, которые вступят в силу с 14 августа. Через две недели Granta и Niva Travel станут дороже, Largus — немного дешевле, а Vesta, обновившая свой ценник в начале месяца, останется с прежней стоимостью.

Ожидается, что цены седанов и лифтбэков Granta подрастут на 15,5-16,5 тыс. рублей в зависимости от комплектации, «спортивной» версии Sportline — на 21,5 тыс. рублей, а «внедорожной» Cross Quest и того больше, на 46,5 тысяч. Внедорожник Niva Travel «потяжелеет» почти на столько же — на 41,5 тысяч. Тогда как универсалы Largus станут доступнее на 3,5 тыс. рублей.

При этом об изменениях в оснащении моделей не сообщается.