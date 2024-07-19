Не ходите, дети, в Африку гулять: изучаем планы автоэкспансии России в Нигерию

Очередной сенсацией ошарашил Максим Петров, занимающий пост торгового представителя РФ в Нигерии. Он сообщил, что российские производители автомобильных запчастей могут в 2025 году приступить к выпуску своей продукции в Нигерии. Портал «АвтоВзгляд» по этому поводу пребывает в сугубой растерянности.

Итак, некие представители неких российских компаний, занятых производством неких автомобильных запчастей, выразили намерения начать выпуск неких комплектующих в Нигерии. Об этом поведал уже совершенно конкретный торговый представитель РФ в этой стране Максим Петров, избравший трибуной для сенсационного заявления международную промышленную выставку «Иннопром-2024».

НУЖНЫ КАК ДЫРКА В ГОЛОВЕ

Декларация г-на Петрова прозвучала исключительно бодро, но крайне неконкретно. Несмотря на это, ее моментально растиражировали. А высказался торгпред таким макаром: «В этом году пройдут подготовительные мероприятия, чтобы в 2025 году началось производство. Несколько предприятий рассказали, что очень заинтересованы в ведении бизнеса в Нигерии и, ориентировочно, в сентябре они приедут в эту страну с бизнес-миссией. Детали, которые будут производить в Нигерии, могут направляться не только на внутренний рынок, но и в другие страны Африки».

Фото globallookpress.com

Непредвзятый анализ процитированного «Известиями» пассажа с безусловной ясностью продемонстрирует, что разносить по умам, собственно, было нечего. Точно так же мне мог сказать и сосед — индивидуальный предприниматель: «Съезжу-ка я в Нигерию. Там вольфрама и молибдена — завались. А женщин легкого поведения, наоборот, нету — это неплохой профессией считается».

Да, все так. И еще там имеется полтора десятка автосборочных предприятий, среди которых — оцените эпический трагизм ситуации — нет ни одного, с конвейера которого сходили бы российские модели. В основном, в стране выпускаются китайские и индийские легковые и грузовые машины. Таким образом выходит, что организовывать в Нигерии производство отечественных комплектующих совершенно незачем. Можно, конечно, делать запчасти для «китайцев» и «индусов», однако тут вспоминается «Двенадцать стульев»:

— Ага! В таком случае, простите, — возразил великолепный Остап, — У меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом...

Что китайским, что индийским компаниям наша помощь нужна как дырка в голове. Да и каким образом мы способны ее оказать? Разве что закупать комплектующие в Поднебесной, переупаковывать и впаривать туземццам.

Фото globallookpress.com

Относительно гипотетического плана по выводу на рынок отечественных автомобилей с сопутствующим обеспечением их запчастями, очень верно высказался главред журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Если наши компании могут выпускать запчасти для пестрого нигерийского автопарка, то почему они не обеспечат качественными запчастями российский рынок?»

Вот ведь вопрос вопросов! Даже АВТОВАЗ вынужден подъедаться на стороне. На том же «Иннопроме» вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами тольяттинской компании Сергей Громак не скрыл, что российский авторынок запчастей находится под угрозой из-за того, что китайские производители комплектующих могут прекратить поставки на фоне вторичных санкций. Металлургам да энергетикам, несомненно есть что делать в Нигерии. Но не автомобилестроителям...

НЕМНОГО КОНСПИРОЛОГИИ

И все же недальновидно считать, что Максимом Петровым двигало голое желание средней руки чиновника, пользуясь удобным случаем, привлечь максимум внимания к своей персоне и к своей сфере деятельности. Русский человек склонен к конспирологии, поэтому можно заподозрить здесь некие политические мотивы.

Россия, как известно, ведет активную наступательную политику в Африке. Совсем недавно ей удалось перетянуть на свою сторону Нигер, ранее находившийся под тотальным влиянием Франции. Нигерия же была в свое время британской колонией и до сих пор сохраняет прекрасные отношения со странами Запада. Более того, именно в ее столице Абудже находится штаб-квартира ЭКОВАС — организации, собиравшейся по указке французских властей военной силой вернуть Нигер в стойло, уготованное ему европейскими демократиями.

Публичные намеки на существование серьезных планов по развитию экономического партнерства России с Нигерией вполне может быть частью дипломатический игры. Они призваны продемонстрировать, что мирная экспансия нашей страны на Черный континент продолжается, а вот европейцам и американцам стоит задуматься о том, что даже самые надежные их партнеры в Африке готовы сменить команду, в которой будут играть дальше.

При таких раскладах можно с серьезным выражением лица объявлять о чем угодно — даже о намерениях организовать через год в Нигерии производство российских микрочипов.