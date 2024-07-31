Продажи автотранспорта в России выросли на 64%

По итогам первого полугодия продажи новых транспортных средств на российском рынке увеличились более чем в полтора раза. Самый серьезный рост отмечен в сегментах легковых машин и легкой коммерческой техники.

Как сообщают аналитики агентства «Автостат», с января по июнь 2024 года в России реализовали 838,3 тыс. новых машин, что на 64% больше, чем за первое полугодие 2023-го. Из всего объема 719,3 тыс. (86%) пришлось на легковые автомобили — их продажи выросли относительно первой половины минувшего года на 79%.

Объемы реализации новой легкой коммерческой техники увеличились на 28%, до 48,4 тыс. шт., а продажи автобусов подросли на 18%, до 10,1 тыс. шт. Снижение спроса зафиксировано только на грузовики — в первом полугодии дилеры передали покупателям 60,5 тыс. машин, что на 4% меньше, чем в январе-июне 2023 года.