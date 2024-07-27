Выставка Chinese Motor Show: посмотреть есть что, но купить не на что

Неожиданное, но совершенно скучное мотор-шоу случилось в Москве в эти выходные. В МТС Live Холл исстрадавшиеся от отсутствия массового покупателя автодилеры («банкет» прошел без участия автопроизводителей и официальных дистрибуторов) потрясли мошной и организовали некий междусобойчик, выкатив на суд потенциальных клиентов очень дорогие иномарки. Понятное дело — исключительно китайские. Причем недоступные подавляющему числу россиян.

В весьма скромном зальчике за билет минимальной стоимостью в 1500 «деревянных» (поесть — нечего и негде, пластиковый стаканчик «Эспрессо» — 200 рубликов, охрана — лютует) впритык разместилось чуть более 50 автомобилей. Ни красивое селфи сделать, ни посидеть за «баранкой» особо понравившихся экспонатов.

Последнее, впрочем, не удивительно, ведь по оценке главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, средневзвешенная цена представленных тут авто сильно зашкаливала за 6 млн. рублей, так что пускать в салон особо дорогих моделей всех зевак — дороговато выйти может.

Да и зачем, коли нынешний покупатель, замордованный все растущими ставками утильсбора и рефинансирования, если и покупает себе новый автомобиль, то только «недорогой» — до 2,5 млн. руб. И — только с ДВС. А на Chinese Motor Show демонстрировались по большей части «электрички» да гибриды. Так для кого же все это действо затевалось?

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Как объяснил порталу «АвтоВзгляд» глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД)» Алексей Подщеколдин, это было, если по большому счету, мероприятие B2B (бизнес для бизнеса, когда, грубо говоря, одна компания на взаимовыгодной основе продает товар или оказывает услугу другой), к массовым продажам нередко отношения не имеющее.

Да и какие, к черту, в нашем случае массовые продажи, если на Chinese Motor Show показали машины, ввезенные исключительно по «серым» схемам и по большей части тех производителей, что в России официально не представлены. Zeekr, Avatr, LiXiang, Fang Cheng и даже HiPhi (этот автостроитель и вовсе обанкротился, так что отечественным владельцам его изделий совсем не позавидуешь).

Хотя нашлось тут место и только грядущим на наш рынок моделям Tank, Aito, Voyah. Но зачем брать «серые» авто, зачастую «не говорящие» даже по-английски, если вот-вот у нас появятся их полностью адаптированные версии?..

Короче говоря, странный и абсолютно не ориентированный на нужды и запросы моторизованных россиян показ.

Фото портала Автовзгляд.

Что, в принципе, подтвердила и сама скучающая публика. Наибольший интерес у немногочисленных посетителей Chinese Motor Show вызвала официальная российская презентация бюджетного (от 1 990 000 рублей) кроссовера Jetour X50.

Почему набирающий популярность в РФ бренд выбрал для дебюта модели именно эту площадку — не совсем понятно. Ведь даже в рамках стартующего в августе MIMS, не говоря уж о декабрьском RIAS, премьера многообещающей новинки рынка была бы на несколько порядков громче, эффектнее и эффективнее.