Утильсбор не при чем: новые китайские авто подорожают в сентябре на 10%

Россияне потихоньку готовятся к серьезному подорожанию автомобилей, которое должно произойти ближе к концу осени из-за повышения ставок утилизационного сбора. Однако есть все основания полагать, что китайские машины прибавят в стоимости даже раньше — в сентябре. И связано это с проблемами банковских переводов.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), уже в сентябре автосалоны повысят цены на новые китайские автомобили на 10%. Все дело в банковских расчетах: переводы между странами идут по два месяца, а некоторые и вовсе возвращаются обратно. Из-за этого резко возрастает себестоимость доставки. И получается, что шоу-румы торгуют себе в убыток.

— Бизнес теряет по 2% в месяц, не имея никакой отдачи. С учетом двухмесячного подвисания оборотных средств продавцы автомобилей лишились примерно 8% вложений, что обязательно отразится на себестоимости доставок и на цене автомобилей. Уже в сентябре рынок будет вынужден поднять цены на импортные машины минимум на 10%, чтобы восполнить убытки, — цитируют главу РОАД Алексея Подщеколдина «Известия».

Играет свою негативную роль, по словам г-на Подщеколдина, и повышенная до 18% ключевая ставка — коммерческий кредит, которым широко пользуются российские дилеры, вырос в стоимости до 26-30%.