«Китайцам» надоело дешеветь: бунт производителей электромобилей

Российские медиа наперебой несут своим читателям информацию о скандале в благородном семействе. Дескать, ряд китайских автогигантов объединился против Li Auto с целью заставить компанию отказаться от публикации еженедельного рейтинга продаж на принадлежащем ей сайте. Портал «АвтоВзгляд» счел своим долгом прояснить эту мутную историю.

Как известно, информация к российским водителям от специализированных СМИ поступает волнами. Волна пошла — и все ее с удовольствием гонят дальше, не особо вдаваясь в суть передаваемой читателям информации. Вот недавно, скажем, появилась масса сообщений о том, что ряд крупных автопроизводителей выступил против принятой в Китае практики публиковать еженедельную статистику по регистрации новых автомобилей, особенно электрокаров.

Местные автостроители считают, что такая практика наносит ущерб развитию рынка автомобилей на новой энергии. Причем с странным образом обвинения выдвигались в адрес руководителя компании-производителя электромобилей Li Auto.

ТУМАН НЕПОНИМАНИЯ

Первым поднял шум Ма Линь, помощник вице-президента бренда Nio по коммуникациям. Он назвал принцип еженедельной публикации данных о продажах «низкоуровневой инволюцией», то есть движением технического прогресса назад. Ма Линь обратился к главе Li Auto: «Брат Сян, прекрати это, в настоящее время миссия китайских автомобильных компаний — достижение технологических прорывов посредством исследований и разработок, не так ли?»

Фото портала АвтоВзгляд.

Сие странное по форме и содержанию требование поддержали старший вице-президент Geely Group Ян Сюэлян, президент Great Wall Motor Му Фэн, генеральный директор Xpeng Хэ Сяопэн.

Даже если объяснить, что Ли Сян является не только основателем Li Auto, но и одним из владельцев популярного в Китае сайта Autohome, где те самые рейтинги публикуются, все равно туман непонимания в голове ошарашенного читателя вряд ли рассеется. А объяснения типа «автопроизводители считают, что такая практика наносит ущерб развитию рынка автомобилей на новой энергии» способны только еще больше запутать.

— Нет связки...

— Что?

— Я говорю, нет связки. Что-то здесь в вашей тезе распадается.

Как представляется порталу «АвтоВзгляд», корень проблемы вовсе не в том, что результаты еженедельных продаж, дескать, подвержены влиянию множества факторов и не в полной мере отражают действительность. И даже не в том, что в погоне за высоким местом в рейтинге компании сосредотачиваются на объемных показателях, а не на технологическом развитии.

Фото globallookpress.com

ВТОРОЕ ДНО

Если отбросить все те бла-бла-бла, которыми подельники Ма Линя густо усеяли свои претензии, то можно выделить как минимум два основных момента. Первый — в рейтингах продаж автомобили с электродвигателями выглядят весьма бледно на фоне автомобилей с ДВС, несмотря на информационную войну в их защиту, которую ведут государства против своего населения. Даже в передовом Китае налицо замедление роста регистраций электрокаров. Поэтому такую статистику, считают оппоненты владельца Li Auto, надо тщательно скрывать.

Второй — если в США озабочены развитием технологий, связанных с беспилотным транспортом, то в Китае все просто пытаются зарабатывать деньги. Это заявление Хэ Сяопэна имеет второе дно. В конкурентной борьбе компании, стремясь перебить соперников ценой, идут на серьезный демпинг и недополучают значительные объемы прибыли. Такая ситуация постепенно перестает устраивать участников рынка, и многие автопроизводители собираются выйти из «гонки на понижение» — race for the bottom.

Но как это сделать, не поступившись конкурентоспособностью? Хэ Сяопэн предлагает обратиться к опыту американских компаний, беззастенчиво впаривающих за немалые деньги покупателям «технологически прогрессивный» продукт.

Что касается собственно возмущения рейтингами — то это так, виньеточки.