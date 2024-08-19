Новый Exeed RX C-DM с полным приводом представлен официально

Весной компания Exeed выкатила на домашний рынок переднеприводный RX C-DM (это — обозначение гибридной модификации), а теперь показала и полноприводный. Новая версия отличается от существующей не только технически, но и внешне.

Судя по изображениям, опубликованным компанией Exeed, кроссовер RX C-DM с четырьмя ведущими колесами лишился радиаторной решетки, из-за чего он смахивает на электромобиль. Кроме того, обращают на себя внимание новые лидары под фарами и пара сдвоенных патрубков выхлопной системы в задней части. Других отличий от моноприводной модификации нет.

Что касается силовой установки, то полноприводный RX C-DM приводится в движение 1,5-литровым бензиновым агрегатом и тремя электромоторами. Совокупная мощность системы — 605 л.с., а максимальный крутящий момент — 915 Нм. До первой сотни кроссовер разгоняется всего за 4 секунды. На «чистом» электричестве он может проехать до 150 км, а при гибридной схеме — до 1000 км.

Сроки начала китайских продаж Exeed RX C-DM с полным приводом не называются, однако его цена уже известна — 225 800 юаней, что по нынешнему курсу эквивалентно 2,7 млн. рублей. Купеобразный кроссовер с гибридной силовой установкой, кстати говоря, должны привезти и в Россию. Правда, когда именно и какую версию (с передним приводом, полным или обе), пока непонятно.