Доля малого: тест-драйв полноприводного кроссовера Exeed LX

Звание младшенькой модели в линейке почти любого автобренда означает, что машине по определению положено быть слегка «ущемленной» или в богатстве комплектации, или в техническом оснащении. Либо и в том, и в другом аспектах одновременно. Любопытно, что в случае с премиальным кроссовером Exeed LX подобная «дискриминация» пошла ему на пользу.

Exeed LX — самая доступная модель бренда. Ее внешность хотя и выполнена в корпоративном стиле, но лишена вычурных дизайнерских изысков, присущих более старшим представителям марки. Как по мне — оно и к лучшему. Далеко не каждый потенциальный покупатель с восторгом принимает попытки автопрома замаскировать обычное ТС под космолет с помощью обилия светодиодной иллюминации, причудливого оформления радиаторной решетки и тому подобных приемчиков. У LX, например, отсутствуют модные «вертикальные» светодиоды по краям передка.

И это хорошо! Сей некогда стильный элемент экстерьера теперь «вешают» чуть ли ни на каждую современную модель всех автобрендов. Из-за чего прикольный штрих в оформлении выродился в намозолившую глаза банальность. Иными словами, концептуальное «спокойствие» экстерьера LX можно смело отнести к его достоинствам. Благодаря сему SUV смотрится вполне интеллигентно как со стороны спереди, так и с кормы. Прекрасно, например, когда форма задних фонарей не пытается взорвать мозг залихватски-странноватой эстетикой. Хотя бутафорские «выхлопные трубы» по краям заднего бампера плюсиков образу этого «китайца» не добавляют.

Отмечу также, что за «экономию» на дверных ручках большинство российских хозяев Exeed LX скажет создателям машины большое спасибо. Тут они нормальные, классические с «тачпадами» бесключевого доступа. К счастью, их не стали утапливать заподлицо как на старшей и более дорогой модели Exeed RX. Тот автомобилист, у кого этот (опять же ставший уже банальностью) дизайнерский выкрутас замерзал зимой, подтвердит: в российских условиях подобный выпендреж — сильно на любителя.

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В салоне авто прослеживается примерно та же тенденция: все, что нужно имеется, причем на хорошем уровне. А по сути ненужные «жужжалки для пупка» — в топку. Большие цветные мониторы «приборки» и мультимедийки («склеившиеся» боковинами) тут присутствуют, как и в «больших» моделях Exeed. А вот ИК-датчика на рулевой колонке (как в том же RX, например), следящего за вашим взглядом, нет. И машина не пристает к водителю с дурацкими замечаниями, когда ей кажется, будто вы куда-то не туда смотрите.

Джойстик переключения 7-ступенчатого «робота» у LX расположен на тоннеле между передними креслами. В отличии от некоторых «старших братьев», где переключение КП навесили на правый подрулевой переключатель в попытке подражания породистым «немцам». И «шайба» управления режимами езды («эко», «спорт», «грязь», «снег» и прочие) тут же, на тоннеле, расположена. Заметим также, что несмотря на «малышовский» статус LX в линейке Exeed, сиденья у кроссовера получше будет чем у некоторых «старшеньких». В вопросе боковой поддержки водительского кресла — уж точно.

О богатой отделке салона кожей, о куче электронных ассистентов водителя, камерах «по кругу», климат-контроле и для задних пассажиров тоже, про электропривод пятой двери, панорамную крышу и прочие опции можно даже и не упоминать: все есть, все как у больших. Несмотря на «долю малого».

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Хотя не обошлось и без «ложечки дегтя». Например, водительское кресло иногда «забывает» вернуться в удобное для вас положение: так и остается в крайней задней и нижней точке своего диапазона перемещений — в режиме облегчения посадки-высадки. Приходится глушить мотор и «перегружать процессор» кроссовера.

Из опций у LX недостает разве что проектора показаний спидометра на лобовое стекло. Он тут однозначно нужен. Если водитель ростом ваше 180 см предпочтет установить кресло повыше, а рулевое колесо максимально вертикально, то, скорее всего, показания спидометра, расположенные в левой части «приборки», он видеть не сможет: «баранка» станет загораживать. Этот момент надо иметь в виду, регулируя сидушку и руль под себя.

Кроме того, на заднем ряду ногам особо рослого пассажира будет скорее всего не особо комфортно. Но тут уж виновата не машина, а ее класс: LX — кроссовер компактный, чудес вместимости поголовно для всех обитателей салона демонстрировать не обязан.

На ходу автомобиль показал себя этаким бодрячком. Его 150 турбированных «лошадок» в паре с «роботом» и полноприводной трансмиссией вполне позволяют водителю чувствовать себя как рыба в воде и в мегаполисе, и на трассе. По паспорту разгон до 100 км/ч занимает 10,2 секунды. Вполне респектабельное такое время: не для «отжига», но для степенного перемещения в пространстве.

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В реальной же жизни LX легко позволяет даже похулиганить (в законопослушном смысле слова!) в городском потоке. Да и на многополосной магистрали — тоже. Если активно «топтать газ», КП скидывает на пару передач вниз, а 1,6-литровый моторчик принимается довольно истерично жужжать, нервно посвистывая турбиной, стараясь выполнить волю шофера. Но в общем и целом есть ощущение, что активно разгоняться и тормозить этой машине «не в напряг». Во многом благодаря собранной подвеске: рулится она по-настоящему приятно.

Плохо, что большие неровности — скажем, ямы в асфальте или «лежачих полицейских» — Exeed LX проходит жестко, с громким «бу-бух» от колес. И вообще кроссовер, в отличии от «старших товарищей» по модельной линейке, на ходу явно громковат: от колесных арок постоянно идет сильный шум. Хотя тестовая машина была «обута» в дорожные покрышки с достаточно гладким, «асфальтовым» (и потому сравнительно «тихим») рисунком протектора.

Что касается реального расхода топлива, то он оказался вполне ожидаем: в городе — около 10 л/100 км, а на трассе — 8-9 л/100 км. То есть отличается на литр-другой от заявленного производителем. Но это нормально: паспортную экономичность обычно получают в условиях испытаний, максимально приближенных к идеальным.

И подводя итоги можно сказать, что LX — интеллигентная внешне и хорошо «упакованная» опциями, но шумноватая машинка, которой приятно управлять. За такое удовольствие придется хорошо заплатить: цена полноприводной версии стартует от 3,6 млн. рублей. При том, что «базовый» вариант кроссовера (с передним приводом, вариатором и 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с.) предлагают не менее, чем за 3 млн. рублей.